Afrikalı çocuklardan Türk bayrağı eşliğinde “Let’s COP” dansı

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde Uganda’dan dikkat çeken bir mesaj geldi. Hypers Kids Africa üyesi çocuklar, Türkiye’nin zirve için hazırladığı “Let’s COP” şarkısıyla dans ederek Antalya’ya mesaj gönderdi.

Türk bayrağı ve COP31 logosu önünde dans ettiler

Afrikalı çocukların performansında Türk bayrağı ve COP31 logosu da yer aldı. Grup, dans görüntülerini sosyal medya hesabından İngilizce şarkı sözlerinden alıntıyla “Tek dünya, tek çağrı, Let’s COP” mesajıyla paylaştı. Görüntüler COP31 Türkiye’nin resmi Instagram hesabında da yayımlandı.

Hypers Kids Africa kimdir?

Uganda’nın başkenti Kampala’da faaliyet gösteren Hypers Kids Africa, dezavantajlı çocuklardan oluşan dans ve performans topluluğu olarak biliniyor. 2013-2014 yıllarında Moses Butindo tarafından kurulan grup, çocukları sanat, spor ve eğitim yoluyla desteklemeyi amaçlıyor. Topluluk, 2024 yılında “America’s Got Talent” yarışmasında çeyrek finale yükselirken uluslararası dijital platformlarda da geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

COP31 Türkiye’de düzenlenecek

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı olan COP31, bu yıl Türkiye’de düzenlenecek. Zirvede ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele politikaları, sera gazı azaltım hedefleri, iklim finansmanı ve uyum çalışmaları ele alınacak. Türkiye adına organizasyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık ediyor.