09:49, 04/11/2026, Çarşamba
Jandarma komandoların zorlu mücadelesi: 630 asker ‘Savaşçı Yarışması’nda ter döküyor
İzmir'de düzenlenen ‘Savaşçı Yarışması’nda jandarma komandolar, zorlu parkurlarda fiziksel ve zihinsel dayanıklılıklarını test ediyor. 105 birlikten 630 askerin katıldığı yarışmada komandolar, engelleri aşarak hedefleri vurmak için mücadele ediyor. Gerçek muharebe koşullarını aratmayan yarışmanın görüntüleri dikkat çekti.
İzmir'in Foça ilçesinde jandarma komandoların fiziksel dayanıklılıklarını, taktik becerilerini ve operasyonel kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen 'Savaşçı Yarışması' tüm hızıyla devam ediyor.
Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda 31 Ekim'de başlayan ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen yarışmaya, Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığı, Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığından toplam 630 personel katıldı. 105 birlikten altışar kişilik ekipler halinde yarışan komandolar, birbirinden zorlu etaplarda sınırlarını zorluyor.