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Dostuna vedasıyla hafızalara kazınmıştı: Mezarı başında gözyaşlarına boğuldu
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17:37, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 17:38, 02/11/2026, Pazartesi

Dostuna vedasıyla hafızalara kazınmıştı: Mezarı başında gözyaşlarına boğuldu

Sivas'ta 27 yaşında hayatını kaybeden çocukluk arkadaşı Ahmet Esat Angi'ye tabut başında yaptığı vedayla gündem olan Kadir Karabulut, bu kez dostunun mezarı başında konuştu. 20 yıllık arkadaşını kaybetmenin acısını yaşayan Karabulut, "Biz hiçbir zaman ayrılmadık. O ailemizin ikinci oğluydu" dedi. Karabulut'un dostluk üzerine söylediği sözler bir kez daha yürekleri burktu.

Sivas'ta diyaliz tedavisi gören ve kalp yetmezliği nedeniyle 27 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Esat Angi'nin cenazesinde yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu.Angi'nin 20 yıllık çocukluk arkadaşı Kadir Karabulut, tabut başında yaptığı konuşmada "
O benim bütün çocukluğum, bütün anılarım. Bana 'Üzülme' diyorlar. Nasıl üzülmeyeyim?"
sözleriyle dostuna veda etmişti.

Sosyal medyada çok sayıda kişiye ulaşan görüntülerin ardından Karabulut, bu kez DHA'ya konuştu. Çocukluk arkadaşının mezarını ziyaret eden genç, mezarına sarılarak gözyaşı döktü.

‘O AİLEMİZİN İKİNCİ OĞLUYDU’

İlkokul birinci sınıftan itibaren Ahmet Esat Angi ile hiç ayrılmadıklarını anlatan Karabulut, arkadaşını kardeşi gibi gördüğünü söyledi.

Karabulut,
"Kardeş acısı gibi oldu. Biz hiçbir zaman ayrılmadık. Birinci sınıftan beri beraberdik. Benim kardeşim çok güzel bir insandı. Ne zaman sıkışsam yanıma geliyordu. O kadar güzel bir insandı ki ailemizin ikinci oğluydu. Beraber yedik, beraber içtik. Onu çok seviyorum. Her anımda o var"
 ifadelerini kullandı.
Üniversite yıllarında maddi sıkıntı yaşadığı zamanlarda arkadaşının kendisine destek olduğunu belirten Karabulut,
"Üniversitede okurken param olmadığında benden IBAN ister, para gönderirdi"
 diyerek dostunun fedakarlığını anlattı.

'YAKIN ARKADAŞLAR BİRBİRLERİNE SARILSINLAR'

Cenazede yaptığı konuşmanın sosyal medyada geniş yankı bulmasına da değinen Karabulut, acısını paylaşan herkese teşekkür etti.

"Türkiye'nin dört bir yanından, hayatında bir saniye bile vakit geçirmediğimiz insanlar kardeşime dua ettiler. Bizim dostluğumuz Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı"
 diyen Karabulut, şu çağrıda bulundu:
"Böyle yakın arkadaşları olanlar, bu videoyu izledikten sonra birbirlerine bir sarılsınlar."

Arkadaşının hastalığı nedeniyle son dönemlerde zor günler geçirdiğini anlatan Karabulut, "Ben son zamanlarda arkadaşımı göremedim. Çok yoruluyordu. Hastanede çok sıkıntı çekti. Artık son zamanlarda o da bıkmıştı. Kalbi dayanamamış. En son diyalize gitmişti, bir daha da geri gelmedi" dedi.

Karabulut, böbrek yetmezliği nedeniyle uzun yıllar tedavi gören arkadaşının yaşadığı zorlukları hatırlatarak organ bağışının önemine de dikkat çekti.


20 yıllık dostuna tabut başında veda etti: Sözleri yürekleri dağladı kısa sürede milyonlara ulaştı
Gündem
20 yıllık dostuna tabut başında veda etti: Sözleri yürekleri dağladı kısa sürede milyonlara ulaştı

Başlıklar :SivasAhmet Esat AngiKadir Karabulut
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