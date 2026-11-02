Dostuna vedasıyla hafızalara kazınmıştı: Mezarı başında gözyaşlarına boğuldu
Sivas'ta 27 yaşında hayatını kaybeden çocukluk arkadaşı Ahmet Esat Angi'ye tabut başında yaptığı vedayla gündem olan Kadir Karabulut, bu kez dostunun mezarı başında konuştu. 20 yıllık arkadaşını kaybetmenin acısını yaşayan Karabulut, "Biz hiçbir zaman ayrılmadık. O ailemizin ikinci oğluydu" dedi. Karabulut'un dostluk üzerine söylediği sözler bir kez daha yürekleri burktu.
Sosyal medyada çok sayıda kişiye ulaşan görüntülerin ardından Karabulut, bu kez DHA'ya konuştu. Çocukluk arkadaşının mezarını ziyaret eden genç, mezarına sarılarak gözyaşı döktü.
‘O AİLEMİZİN İKİNCİ OĞLUYDU’
İlkokul birinci sınıftan itibaren Ahmet Esat Angi ile hiç ayrılmadıklarını anlatan Karabulut, arkadaşını kardeşi gibi gördüğünü söyledi.
'YAKIN ARKADAŞLAR BİRBİRLERİNE SARILSINLAR'
Cenazede yaptığı konuşmanın sosyal medyada geniş yankı bulmasına da değinen Karabulut, acısını paylaşan herkese teşekkür etti.
Arkadaşının hastalığı nedeniyle son dönemlerde zor günler geçirdiğini anlatan Karabulut, "Ben son zamanlarda arkadaşımı göremedim. Çok yoruluyordu. Hastanede çok sıkıntı çekti. Artık son zamanlarda o da bıkmıştı. Kalbi dayanamamış. En son diyalize gitmişti, bir daha da geri gelmedi" dedi.
Karabulut, böbrek yetmezliği nedeniyle uzun yıllar tedavi gören arkadaşının yaşadığı zorlukları hatırlatarak organ bağışının önemine de dikkat çekti.