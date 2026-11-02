Dostuna vedasıyla hafızalara kazınmıştı: Mezarı başında gözyaşlarına boğuldu

Karabulut,

"Kardeş acısı gibi oldu. Biz hiçbir zaman ayrılmadık. Birinci sınıftan beri beraberdik. Benim kardeşim çok güzel bir insandı. Ne zaman sıkışsam yanıma geliyordu. O kadar güzel bir insandı ki ailemizin ikinci oğluydu. Beraber yedik, beraber içtik. Onu çok seviyorum. Her anımda o var"