İzmir'de korkutan toprak kayması: 3 bina tahliye edildi

Mustafa Sarıgül soruşturmasında muhtarın ifadesi ortaya çıktı: 1999 vurgusu dikkat çekti

Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında yürütülen soruşturmada gençlik kamplarına ilişkin iddialar gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında gözaltına alınan bir muhtarın ifadesinden dikkat çeken ayrıntılar paylaştı. Muhtarın, Sarıgül'ü 1999 yılından beri tanıdığını ve gençlik kamplarında eğitmenlik yaptığını söylediğini aktaran Burhan, bazı kişilerin bu kamplar aracılığıyla Sarıgül'le tanıştırıldığı yönündeki iddialara dikkat çekti.