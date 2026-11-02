İzmir'de korkutan toprak kayması: 3 bina tahliye edildi
İzmir'in Bayraklı ilçesinde temel kazısı yapılan inşaat alanında meydana gelen toprak kayması paniğe neden oldu. Büyük bir gürültüyle sarsılan mahallede, risk altındaki 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Yaşadığı korkuyu anlatan bir mahalle sakini, "Deprem olduğunu düşündüm" dedi.
İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi'nde, temel kazısı yapılan bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. 1620/5 Sokak'ta yaşanan olayın ardından çevredeki binalarda oturan vatandaşlar panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonucunda, kazı alanının üst kısmında bulunan ikişer katlı 3 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Olayda can kaybı yaşanmadı.
VATANDAŞLAR EVLERİNE GİREMEDİ
Tahliye edilen binalarda yaşayan vatandaşlar, güvenlik gerekçesiyle evlerine dönemedi. Evini terk etmek zorunda kalan Mukaddes Duman, çocuğunun sabah okula gideceğini ve eşyalarının evde kaldığını belirterek mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istedi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, barınma ihtiyacı bulunan vatandaşların misafirhanelere yerleştirilmesi için işlemler başlatıldı.