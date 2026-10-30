Cumhurbaşkanı Erdoğan TDT Zirvesi'ndeki konuşmasını Dede Korkut duasıyla tamamladı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, alınan kritik kararların ve verilen güçlü birlik mesajlarının ardından tamamlandı. Zirvenin ev sahipliğini üstlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapanış konuşmasında Türk kültürünün ve edebiyatının en önemli simgelerinden biri olan Dede Korkut’un duasına yer verdi.

Konuşmasının son bölümünde Türk milletinin köklü mirasına atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asırlardır Türk dünyasının hafızasında yaşayan Dede Korkut’un duasını şu sözlerle dile getirdi:

"Kara dağların yıkılmasın. Gölgelice büyük ağacın kesilmesin. Taşkın akan görklü suyun kurumasın. Koşar iken ak boz atın sendelemesin. Vuruştuğunda kara çelik öz kılıcın çentilmesin. Ak sakallı babanın yeri cennet olsun. Ak bürçekli ananın yeri cennet olsun. Ahir sonu arı imandan ayırmasın. Kadir Mevla’m seni namerde muhtaç eylemesin."

OKUNAN DEDE KORKUT DUASI NE ANLAMA GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TDT Zirvesi’nde okuduğu Dede Korkut duası, Türk kültüründe bir devlete, lidere ve millete edilebilecek en yüce dilekleri ve temennileri barındırıyor. Duadaki simgeler ve derin anlamları ise şu şekilde öne çıkıyor:

"Kara dağların yıkılmasın, gölgelice büyük ağacın kesilmesin": Yurdun, sığınak olan dağların ve devleti simgeleyen ulu ağacın güçsüz kalmaması, devletin ve vatanın kıyamete kadar ayakta kalması dileğidir.

"Taşkın akan görklü suyun kurumasın": Bereketi, bolluğu, hayat kaynağının ve medeniyetin devamlılığını temsil eder.

"Koşar iken ak boz atın sendelemesin, vuruştuğunda kara çelik öz kılıcın çentilmesin": Türk askerinin, ordusunun ve devletinin mücadelelerinde zafer kazanması, gücünün kırılmaması ve çıktığı yolda hiçbir engelle karşılaşmaması temennisidir.

"Ak sakallı babanın, ak bürçekli ananın yeri cennet olsun": Geçmişe, ata mirasına, anne ve babaya duyulan hürmeti ve onlara yönelik hayır duasını ifade eder.

"Kadir Mevla’m seni namerde muhtaç eylemesin": Türk milletinin ve devletinin her daim bağımsız kalması, hiçbir güce boyun eğmemesi ve şerefiyle yaşaması temennisini içerir.

"DAYANIŞMAMIZ DAİM OLSUN"

Dede Korkut duasının sunduğu bu derin anlamlarla Türk dünyasının geleceğine ve kardeşlik bağlarına dair dileklerini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim, Türk devletleri olarak dayanışmamızı daim eylesin, diyorum" ifadeleriyle konuşmasını noktaladı. Zirve, liderlerin ortak dayanışma mesajları ve çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.