Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TDT Zirvesi’nde tarihi mesaj: Türk dünyasında ayrılığa gayrılığa yer yok

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ev sahipliğinde büyük bir katılımla gerçekleşti. Zirveye damgasını vuran isim olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı kritik konuşmada Türk dünyasının birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekti.

"HEPİMİZ EZELDEN EBEDE KARDEŞİZ"

Konuşmasında Türk milletinin köklerine ve ortak geleceğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat üyelerinin ortak bir aile olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Şunu burada altını çizerek vurgulamak isterim. Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz."

KKTC VE TÜRKMENİSTAN VURGUSU

Türk dünyasının dayanışmasını daha da pekiştirecek adımlara değinen Erdoğan, aile meclisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile olan temaslarını kararlılıkla artıracağına inandığını belirtti.

Ayrıca Türkmenistan’ın teşkilat çalışmalarına sunduğu katkıları takdirle karşıladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Serdar kardeşimin dinamik liderliğinde Türkmenistan'ı en kısa zamanda tam üye olarak aile meclisimizde görmeyi temenni ediyoruz" diyerek bölgesel entegrasyonun ve gücün önemine dikkat çekti.