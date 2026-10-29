20:08, 29/10/2026, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyası liderlerini karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için Ankara'da düzenlenen resepsiyona katılım sağlayan Türk dünyası liderlerini karşıladı. Tören esnasında mehtreran ekibi de görev yaptı.
Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenleniyor.
Zirve, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türk Dünyası Yüzyılı" vizyonundan ve İsmail Bey Gaspıralı'nın şiarından ilhamla belirlenen "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla gerçekleştirilecek.
TÜRK DÜNYASI LİDERLERİNİ KAPIDA KARŞILADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, zirve için Ankara'da düzenlenen resepsiyona katılım sağlayan Türk dünyası liderlerini ve eşlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.