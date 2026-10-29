Kapadokya'da facia: Peribacalarında ekiplerin çalışmaları sürüyor
Nevşehir'in Göreme beldesinde sağanak yağışın ardından peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarında meydana gelen facianın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerinde arama kurtarma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.
Nevşehir'in dünyaca ünlü turizm merkezi Göreme'de etkili olan sağanak yağış, faciaya yol açtı. Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarında saat 15.15 sıralarında meydana gelen toprak kaymasının ardından peribacasından kopan kaya parçaları, vatandaşların bulunduğu alana düştü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
EKİPLERİN BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Facianın ardından olay yerinde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD ve diğer ekipler, kaya parçalarının düştüğü alanda çalışmalarını sürdürürken bölgede güvenlik önlemleri alındı. Olay yerindeki ekipler, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra yeni bir tehlike oluşmaması için incelemelerine devam ediyor.
VALİ KÖK: DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA SAHADA
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Kök, devletin tüm araç, gereç ve personeliyle bölgede olduğunu belirterek gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.
Yaralı kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.