Kapadokya'da peribacası çöktü: Ölü ve yaralılar var

Nevşehir'in Göreme beldesinde bulunan Açık Hava Müzesi girişindeki bir peribacasının çökmesiyle büyük bir felaket yaşandı. Olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Açık hava müzesi girişinde peribacalarından biri çöktü, olay sonucunda ölen ve yaralanan vatandaşların olduğu öğrenildi.





VALİ KÖK ACI HABERİ VERDİ

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Göreme’de peribacasının çöktüğü olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök

Olay yerinde çalışmaları takip eden Vali Kök, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün saat 15.15 itibarıyla aşırı yağıştan kaynaklanan bir toprak kayması oldu. Nevşehir ili Göreme beldesinde toprak kayması sonucu oluşan kaya düşmesinden dolayı şu an itibarıyla 2 şahsın maalesef cenazesine ulaştık, 1 yaralıyı hastaneye sevk ettik. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla olay yerinde çalışmalarına devam ediyor" dedi.

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