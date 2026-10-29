Mersin'i sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı yollar göle döndü

'BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞIYORUZ'





Sağanaktan en çok etkilenen mahallelerden Akdeniz Mahallesi'nde de vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suyu tahliye etmek için çalıştı. Bazı mahalle sakinleri de evlerindeki eşyaları dışarı çıkardı.