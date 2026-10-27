Hayvanlarını otlatmak için evden çıktı: Kayıp kadının cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgiye göre, Mut ilçesinde yaşayan Nesrin Candan (45), pazar günü saat 11.00 sıralarında küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen Candan’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri, mahalle sakinleri, AKUT ve AFAD ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında termal dronlardan da yararlanıldı. Devam eden çalışmalar sonucunda Candan’ın cansız bedeni, Kürkcü Mahallesi yakınlarındaki Çakaltepe mevkiinde bulunan ormanlık alanda tespit edildi.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Candan’ın cenazesinin otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili Mut Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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