Eğriçayır Yaylası’nın bereketi: Türk balı altın madalya kazandı dünya birincisi oldu, 300 yıllık sır bütün ülkeleri solladı

"Londra’da düzenlenen National Honey Show yarışmasında birinci olduk. Altın madalya aldık. Bu klasmanın özelliği İngiltere dışında üretilmiş tüm dünya ballarının yarıştığı bir sınıf. Biz bu sınıfta dünyanın en iyi balı seçildik ve birinci sırada yer aldık ve altın madalyayla ödüllendirildik. Mersin Torosları’nda Eğriçayır yaylasında ürettiğimiz için bu madalyayı kazandık. Çünkü balımız çok aromatik. Bu bölgede yazın çok kurak geçtiği için Mersin Torosları, bitkiler çok aromatik nektar salgılıyor. Bu nektarı da kovana taşıyarak arılarımız çok lezzetli ve sağlıklı bir bal üretiyor. Bu balla da nereye götürsek zaten ödül alıyoruz. Bugün yaklaşık 100 yıldır bu düzenlenen bu organizasyonda da altın madalya almamız bizi gerçekten mutlu ediyor."