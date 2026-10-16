5 yıl sonra bir ilk: Mersin'de 12 kiloluk ceylan balığı yakaladı

Kentteki balıkçılar, Akdeniz açıklarında nadir görülen büyüklükte bir ceylan balığı yakaladı. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 12 kilogram ağırlığında olan balık, tezgahlardaki yerini aldı. Kilogramı 700 TL’den satışa sunulan ceylan balığı, hem büyüklüğü hem de lezzetiyle dikkat çekti.

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, bu büyüklükte bir ceylan balığına uzun yıllardır rastlamadıklarını belirterek, normal şartlarda bu türün 500 gram ile 1,5 kilogram arasında olduğunu söyledi. Yaklaşık 12 mil açıkta yakalanan balığın, son 5 yılda gördükleri en büyük örneklerden biri olduğunu ifade eden Polat, ceylan balığının bölgede her zaman rastlanan bir tür olmadığını kaydetti.

'Fırtınanın etkisiyle geldiğini düşünüyoruz'

Ceylan balığının Atlas Okyanusu kökenli bir tür olduğunu dile getiren Adnan Polat, bu balığa Ege kıyılarında, İskenderun Körfezi’nde, Karataş’ta, Mersin ve Adana çevresinde rastlanabildiğini dile getirdi. Balığın Akdeniz’e ulaşmasında fırtınalı havanın etkili olmuş olabileceğini düşündüklerini belirten Polat, “Fırtınanın ardından, okyanus bağlantılı su geçişleriyle Atlas Okyanusu’ndan Akdeniz’e geldiğini ve fırtınalı havada Mersin sahillerine ulaştığını düşünüyoruz. Her zaman çıkan bir balık değil” dedi.

Ceylan balığının lezzetiyle bilindiğini vurgulayan Polat, balığın etinin beyaz, yumuşak ve kılçıksız olduğunu söyledi. Polat, “Çok lezzetli bir balıktır. Kılçığı yoktur. Eti bembeyaz, pamuk gibidir” ifadelerini kullandı.

'Keskin dişleri ağları parçalıyor'

Ceylan balığının balıkçılar açısından bazı riskler de taşıdığına dikkat çeken Polat, özellikle toplu halde dolaştıklarında keskin dişleri nedeniyle balıkçı ağlarına zarar verebildiklerini belirtti. Polat, balıkların ağları parçalayabilecek kadar keskin dişlere sahip olduğunu kaydetti. İlkbahar ve yaz aylarında üreyen ceylan balığının göç etmeyi seven bir tür olduğunu ifade eden Polat, balıkların sürekli hareket halinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

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