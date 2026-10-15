Bırakın vatandaş balık yesin

Sebze meyvede fahiş kârlar elde etmek için ürün arzını kısan, gerekirse tonlarca ürünü çöpe döken hal çetesi ve beyaz et fiyatlarını manipüle eden lobiye yönelik operasyonlar tazeliğini korurken aynı zihniyet bu kez denizlere el attı. Vatandaşın ucuz balık yemesini hazmedemeyen İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği (İstanbul DEMBİR), üyelerine skandal bir çağrı yaptı. Denizlerde yaşanan ürün bolluğunun fiyatları düşürdüğü ve balıkçıların ekonomik kayıp yaşadığı öne süren birlik, avcılığa bir süre ara verilmesini istedi.

VATANDAŞ TEPKİLİ: YAZIKLAR OLSUN

Vatandaşın uygun fiyata balık tüketebildiği bir dönemde yapılan bu çağrı, sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Birliğin “Avı durdurun” çağrısına karşı sosyal medya kullanıcıları Ticaret Bakanlığı’na ihbarda bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları da paylaşımın altına “Halk düşmanısınız!”, “Düşen fiyatlar ne demek ya, yazıklar olsun”, “Fiyatlar fırlarken serbest piyasa, balık bollaşıp halk ucuza yiyince avı durduralım! Fırsatçılık, tüketici düşmanlığı” ve “Üç tarafı denizlerle çevrili ülkede ucuza balık mı yenir, ne münasebet” yorumları yaptı.

ALLAH VERDİ KULLAR YESİN

Kamuoyunda “Balıkçı Kenan” olarak tanınan Kenan Balcı da fiyatların düşmesinin balıkçıların zararına olduğu yönündeki değerlendirmeye katılmadığını belirtti. Balığın bol olduğu bir dönemde avcılığın durdurulması yaklaşımını doğru bulmadığını belirten Balcı, denizlerdeki bereketin vatandaşın sofrasına ulaşması gerektiğini söyledi. Balcı, “Allah verdi, kullar yesin. Ne demek ‘Ava ara verin’, olur mu öyle şey? Bu yanlıştır” dedi.

DEMBİR'DEN İKİNCİ AÇIKLAMA

Yoğun tepki üzerine İstanbul DEMBİR yeni açıklama yaptı. Çağrının amacının “halkın ucuz balığa erişimini engellemek değil, stokçuluk ve fırsatçılıkla mücadele etmek” olduğu öne sürüldü. Kasa ve buz temini ile nakliyede yaşanan sıkıntıların balıkçıları zorladığını savunan birlik, avın durdurulmadığını, teknelerin faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Ekonomi

Tarımda üretici fiyatları geriledi: Yıllık artış dikkat çekti

Ekonomi

Hamsi bu yılın 9 ayında 22 ülkede alıcı buldu

Ekonomi

Palamut bolluğu balıkçıları rahatsız etti: 'Fiyat düşüyor' diyerek avlanmayı durdurma çağrısı yaptılar