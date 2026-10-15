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Bırakın vatandaş balık yesin

Bırakın vatandaş balık yesin

Neslihan Önder
04:00, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Bırakın vatandaş balık yesin
Denizlerde yaşanan palamut bolluğu nedeniyle fiyatlar düştü. Tezgahlarda 3 palamut 100 liradan, hamsinin kilogramı 100-150 liradan alıcı buluyor. İstavrit ve mezgitin kilosu ise ortalama 150 liradan satılıyor.

Sebze ve meyve ucuzlamasın diye ürün arzını kısan, beyaz etteki düşüşü engellemek için ortak fiyat mekanizması kuran zihniyet şimdi de vatandaşın balığına el uzattı. İstanbul’daki Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği balıkçılara “Fiyatlar düştü, ava çıkmayın!” çağrısı yaptı. Birliğin çağrısına karşı sosyal medya kullanıcıları Ticaret Bakanlığı’na ihbarda bulundu. Kamuoyunda “Balıkçı Kenan” olarak tanınan Kenan Balcı, fiyatların düşmesinin balıkçıların zararına olmadığını belirterek “Allah verdi, kullar yesin. Ne demek ‘Ava ara verin!’, olur mu öyle şey? Bu yanlıştır” dedi. Tepkiler üzerine birlik geri adım attı.

Sebze meyvede fahiş kârlar elde etmek için ürün arzını kısan, gerekirse tonlarca ürünü çöpe döken hal çetesi ve beyaz et fiyatlarını manipüle eden lobiye yönelik operasyonlar tazeliğini korurken aynı zihniyet bu kez denizlere el attı. Vatandaşın ucuz balık yemesini hazmedemeyen İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği (İstanbul DEMBİR), üyelerine skandal bir çağrı yaptı. Denizlerde yaşanan ürün bolluğunun fiyatları düşürdüğü ve balıkçıların ekonomik kayıp yaşadığı öne süren birlik, avcılığa bir süre ara verilmesini istedi.

VATANDAŞ TEPKİLİ: YAZIKLAR OLSUN

Vatandaşın uygun fiyata balık tüketebildiği bir dönemde yapılan bu çağrı, sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Birliğin “Avı durdurun” çağrısına karşı sosyal medya kullanıcıları Ticaret Bakanlığı’na ihbarda bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları da paylaşımın altına “Halk düşmanısınız!”, “Düşen fiyatlar ne demek ya, yazıklar olsun”, “Fiyatlar fırlarken serbest piyasa, balık bollaşıp halk ucuza yiyince avı durduralım! Fırsatçılık, tüketici düşmanlığı” ve “Üç tarafı denizlerle çevrili ülkede ucuza balık mı yenir, ne münasebet” yorumları yaptı.

ALLAH VERDİ KULLAR YESİN

Kamuoyunda “Balıkçı Kenan” olarak tanınan Kenan Balcı da fiyatların düşmesinin balıkçıların zararına olduğu yönündeki değerlendirmeye katılmadığını belirtti. Balığın bol olduğu bir dönemde avcılığın durdurulması yaklaşımını doğru bulmadığını belirten Balcı, denizlerdeki bereketin vatandaşın sofrasına ulaşması gerektiğini söyledi. Balcı, “Allah verdi, kullar yesin. Ne demek ‘Ava ara verin’, olur mu öyle şey? Bu yanlıştır” dedi.

DEMBİR'DEN İKİNCİ AÇIKLAMA

Yoğun tepki üzerine İstanbul DEMBİR yeni açıklama yaptı. Çağrının amacının “halkın ucuz balığa erişimini engellemek değil, stokçuluk ve fırsatçılıkla mücadele etmek” olduğu öne sürüldü. Kasa ve buz temini ile nakliyede yaşanan sıkıntıların balıkçıları zorladığını savunan birlik, avın durdurulmadığını, teknelerin faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.


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Başlıklar :palamutbalıkürün
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