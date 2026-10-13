Palamut bolluğu balıkçıları rahatsız etti: 'Fiyat düşüyor' diyerek avlanmayı durdurma çağrısı yaptılar

Açıklama metninde yer alan, "piyasaya arz edilen palamut miktarının artması, balık fiyatlarının düşmesine ve balıkçılarımızın ekonomik kayıplar yaşamasına neden olmaktadır" ifadeleriyle, vatandaşın lehine olan fiyat düşüşü sektör için bir kriz olarak nitelendirildi.

"Piyasa Dengesi" adı altında vatandaşa ambargo

Balık fiyatlarının düşmesini "ekonomik kayıp" olarak nitelendiren birlik, fiyatları yeniden artırmak için bir çağrı metni yayımladı. Açıklamada, düşen fiyatları telafi etmek için daha fazla avlanıldığı ve bunun da fiyatları daha da düşürerek sektörü kısır döngüye soktuğu iddia ediliyor.

Çözüm olarak ise palamut avcılığına 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 08.00'e kadar geçici olarak ara verilmesi talep ediliyor.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Arzı kısarak fiyatları yeniden artırma yönündeki bu strateji, tüketiciler cephesinde tepkilere neden oldu. Palamudun ucuzlamasıyla tezgahlara yönelen vatandaşlar, kararın sosyal medyada yayılmasının ardından duruma tepki gösterdi.

Tanesi 35 TL'ye kadar düştü

Karadeniz’de av sezonunun devam etmesiyle birlikte balıkçı tezgâhlarında palamut bolluğu dikkat çekerken, fiyatlar balığın büyüklüğüne göre farklılık gösteriyor. Bulancak’ta palamudun tanesi 35 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, iri palamutlarda fiyat 50 liraya kadar çıkıyor.

Uygun fiyatıyla vatandaşların ilgisini çeken palamut, son günlerde balık tezgâhlarının en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor.

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