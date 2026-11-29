ÖTV'siz alınabilecek en ucuz otomobiller belli oldu! Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 27,83 olarak tespit edildi. Yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle birlikte 2026 yılında 2 milyon 873 bin 900 lira olan üst limit, 3 milyon 673 bin 706 liraya yükseldi. Yaklaşık 800 bin liralık artışla birlikte ÖTV muafiyeti kapsamında tercih edilebilecek otomobiller yeniden gündeme geldi. Fiat Egea Sedan'ın kampanyalı muafiyetli fiyatı 849 bin 100 TL'den başlarken farklı markaların sedan, SUV ve hibrit modelleri de listede yer aldı. İşte ÖTV'siz alınabilecek otomobiller ve fiyatları...
ÖTV'siz satın alabilecek otomobillerde 2027 yılı üst limiti, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranıyla 3 milyon 673 bin 706 liraya yükseldi.
ÖTV'siz en ucuz otomobiller 849 bin 100 TL'den başlıyor
Yaklaşık 800 bin liralık artışla birlikte yeni yılda muafiyet kapsamında alınabilecek araçlar da gündeme geldi. Fiat Egea'nın kampanyalı fiyatı 849 bin 100 liradan başlarken Toyota, Renault ve Hyundai modellerinin fiyatları da belli oldu.
ÖTV'siz (engelli) araç alımında üst limit ne kadar?
2027 yılında ÖTV muafiyetinden yararlanılarak satın alınacak binek otomobillerin vergiler dahil satış bedelinin 3 milyon 673 bin 706 lirayı aşmaması gerekiyor. Ayrıca araçlarda en az yüzde 40 yerlilik şartı aranıyor. Yalnızca fiyat sınırının altında kalmak, aracın muafiyet kapsamına girmesi için yeterli olmuyor.
ÖTV'siz en ucuz otomobil hangisi?
Fiat'ın açıkladığı kampanyalı fiyat listesine göre en uygun seçenek Egea Sedan Easy 1.6 MultiJet manuel versiyonu. Modelin ÖTV muafiyetli kampanyalı fiyatı 849 bin 100 TL olarak açıklandı.
Fiat Egea ve Egea Cross ÖTV muafiyetli fiyat
Egea Easy manuel 849.100 TL
Egea Easy otomatik 989.100 TL
Egea Urban manuel 906.200 TL
Egea Urban otomatik 1.017.600 TL
Egea Lounge manuel 949.100 TL
Egea Lounge otomatik 1.077.100 TL
Egea Cross Street 1.009.100 TL
Egea Cross Urban 1.066.200 TL
Egea Cross Lounge otomatik 1.069.400 TL
Egea Cross Limited 1.142.200 TL
Toyota Corolla ve C-HR ÖTV muafiyetli fiyat
Toyota'nın Corolla ve C-HR modellerinin farklı benzinli ve hibrit versiyonları da listede bulunuyor.
Corolla Vision Plus 1.097.006 TL
Corolla Dream 1.199.784 TL
Corolla Dream X-Pack 1.269.228 TL
Corolla Flame X-Pack 1.302.562 TL
Corolla Passion X-Pack 1.389.901 TL
C-HR Hybrid Flame 1.353.905 TL
C-HR Hybrid Passion 1.603.500 TL
Renault modellerinin ÖTV muafiyetli fiyatları
Renault tarafında Clio, Duster, Megane ve Boreal modellerinin çeşitli donanım seçenekleri bulunuyor.
Clio Evolution Plus 1.176.429 TL
Clio Esprit Alpine 1.281.296 TL
Duster Evolution Eco-G 1.198.929 TL
Duster Evolution Hybrid 4x4 1.425.000 TL
Megane Touch 1.183.500 TL
Megane Icon 1.479.000 TL
Boreal Evolution 1.428.630 TL
Boreal Techno 1.670.526 TL
Kimler ÖTV'siz otomobil alabilir? Muafiyetten kimler yararlanabilir?
Mevzuata göre yüzde 90 ve üzerinde engellilik oranına sahip vatandaşlar, belirlenen şartlar dahilinde ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor. Ayrıca ortopedik engeli yüzde 40 ve üzerinde olup bu engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan vatandaşlar da gerekli koşulları karşılamaları halinde muafiyetten yararlanabiliyor. Özel tertibat şartı bulunan diğer hak sahipleri için de mevzuattaki koşullar geçerli.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.