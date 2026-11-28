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Yeni düzenleme, kamu borcu bulunan tüm mükellefleri kapsıyor. İşletmesi bulunan ve vergi borcu olanların yanı sıra SGK prim borcu bulunan işletme sahipleri de 72 aya varan vade ve yüzde 29 tecil faizi imkanından faydalanarak borçlarını yapılandırabilecek.

Gecikme zammı oranı da geriledi

Düzenleme kapsamında yalnızca tecil faizinde değil, gecikme zammında da indirime gidildi. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7’den aylık yüzde 3,2’ye düşürüldü.

Yeni ve mevcut başvurular nasıl etkilenecek?

Tebliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte hem yeni başvuru yapacaklar hem de halihazırda yapılandırma sürecinde olanlar için uygulanacak esaslar netleşti:

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Tebliğin yayım tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına doğrudan yıllık yüzde 29 tecil faizi uygulanacak.

Yayım tarihinden önce yapılmış müracaatlarda ise başvuru tarihinden tebliğin yayım tarihine kadar geçen süre için o dönemde geçerli olan oran işletilecek. Yayım tarihinden sonraki süreçte ise yıllık yüzde 29 oranı geçerli olacak.

Daha önce tecil edilmiş ve şartlara uygun olarak ödenmekte olan borçların tebliğ sonrası taksitlerine yeni oranın nasıl yansıtılacağı, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliği’ndeki esaslar doğrultusunda belirlenecek.

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Örnek ödeme planı: Kim, ne kadar ödeyecek?

Yüzde 29’luk yeni tecil faizi oranıyla birlikte, farklı borç tutarları ve vade seçeneklerine göre ortaya çıkan ortalama ödeme tablosu şu şekilde hesaplanıyor:

100 bin TL vergi borcu için:

• 72 ay vade: Aylık ortalama 2 bin 665 TL ödeme ile toplam geri ödeme 192 bin TL’ye ulaşıyor.

• 36 ay vade: Aylık ortalama 4 bin 106 TL ödeme ile toplam geri ödeme 148 bin TL oluyor.

1 milyon TL vergi borcu için:

• 72 ay vade: Aylık ortalama 27 bin TL ödeme ile toplam geri ödeme 1 milyon 920 bin TL’yi buluyor.

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