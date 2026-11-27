Nevşehir'de iki genç kızdan örnek davranış: Türk bayrağını yerde bırakmadılar

Nevşehir'de iki genç kızın Türk bayrağına gösterdiği hassasiyet takdir topladı. Şiddetli rüzgâr nedeniyle ipi kopan ve bir kısmı yere değen Türk bayrağını fark eden Nisa Nur Çeviker ile Ülkü Rüzgar, hiç tereddüt etmeden harekete geçti. Ay yıldızlı bayrağa sahip çıkan gençler, yeniden göndere çekilmesini sağladı. Gençlerin örnek davranışı, Çat Belediye Başkanı tarafından da ödüllendirildi.