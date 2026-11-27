Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yapı malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken depoda milyonlarca liralık maddi zarar oluştu. Yangın sırasında depoda çalışan 2-3 kişinin dışarı çıktığı öğrenildi.
Antalya'da yapı malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
DHA
Yangın Doğuyaka Mahallesi'nde çıktı
Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde Ahmet İlhan'a ait yapı malzeme ürünlerinin bulunduğu depoda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.
DHA
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
DHA
İtfaiye önce deponun arka kısmına müdahale etti
Yangının evlere sıçramaması için ilk müdahale deponun arka kısmına yapıldı.
DHA
Ardından itfaiye ekipleri deponun kapısını kırarak içeri girdi.
DHA
Çatıdaki 2 kişi olanları izledi
Alevlere müdahale sürerken yanan deponun yanındaki evin çatısına çıkan 2 kişi olup bitenleri izledi.
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