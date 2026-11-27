Eskişehir'in
İnönüilçesinde, kış mevsimi gelmeden ilçeye bağlı tüm dış mahallelerdeki çöp konteynerleri Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın talimatları doğrultusunda yenileriyle değiştiriliyor.
Konteynerler mahalle sakinlerinin hizmetine sunuluyor
İnönü Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, kullanım ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelerdeki çöp konteynerleri yenilenerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunuluyor.
İnönü Belediyesi ekiplerinin, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir ilçe hedefiyle vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çevre ve temizlik çalışmalarını ilçe genelinde aralıksız sürdürdüğü bildirildi.
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