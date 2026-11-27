Mersin Aile Mahkemesi’nde bir kadının açtığı dava kapsamında yürütülen
yargılamada, mahkeme davacının talebi doğrultusunda tarafların anlaşmalı olarak boşanmasına hükmetti. Davayı açan kadın ile davalı erkeğin verilen kararı istinafa taşımaması üzerine boşanma hükmü kesinleşmiş oldu.
Kesinleşen dava dosyası, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün dikkatini çekti. Dosyadaki hukuki durumu inceleyen Bakanlık, kararın yeniden değerlendirilmesi için kanun yararına temyiz talebinde bulundu.
Nüfus kaydında evli olmadığı ortaya çıktı
Ntv'de yer alan habere göre; yapılan itirazın ardından dosya,
Yargıtay2. Hukuk Dairesi’nin gündemine geldi. Dosya üzerinde inceleme yapan Daire, boşanma davasını açan kadının ve davalı erkeğin Suriye vatandaşı olduğunu dikkate aldı. Erkeğin Türk vatandaşı olması nedeniyle davanın Türk hukukuna göre ele alınması gerektiğine işaret eden Daire, yaptığı kontrolde davalının nüfus kaydına göre evli olmadığını tespit etti. Bu bulguyla birlikte, taraflar arasında geçerli bir evlilik bağı bulunmamasına rağmen yerel mahkemenin anlaşmalı boşanmaya hükmettiği anlaşıldı.
Yargıtay’dan "Hukuki yarar yok" vurgusu
Yargıtay2. Hukuk Dairesi, 2026 yılına ait 7540 esas sayılı kararında yerel mahkemenin hükmünü hukuka aykırı buldu. Kararda, "Mahkemece geçerli bir evlilik bulunup bulunmadığına bakılmaksızın boşanma kararı verilmesinin hukuki yarar sağlamayacağı" sonucuna varılarak, hükmün kanun yararına bozulması kararlaştırıldı.
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