Ntv'de yer alan habere göre; yapılan itirazın ardından dosya,

Yargıtay

2. Hukuk Dairesi’nin gündemine geldi. Dosya üzerinde inceleme yapan Daire, boşanma davasını açan kadının ve davalı erkeğin Suriye vatandaşı olduğunu dikkate aldı. Erkeğin Türk vatandaşı olması nedeniyle davanın Türk hukukuna göre ele alınması gerektiğine işaret eden Daire, yaptığı kontrolde davalının nüfus kaydına göre evli olmadığını tespit etti. Bu bulguyla birlikte, taraflar arasında geçerli bir evlilik bağı bulunmamasına rağmen yerel mahkemenin anlaşmalı boşanmaya hükmettiği anlaşıldı.