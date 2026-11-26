Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama', 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' ile 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında önceki gün operasyon düzenlendi.
ARAS TAN'IN EVİNDE ESRAR VE ÖĞÜTÜCÜ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında Aras Tan'ın ikametinde yapılan aramalarda esrar maddesi ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildiği öne sürüldü. Elde edilen bu bulguların soruşturma dosyasına nasıl yansıyacağı ve şüphelinin hukuki durumunun ne olacağı, yürütülen adli işlemlerin ardından netlik kazanacak.
- Gelişmenin ardından Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Soruşturma ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.
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