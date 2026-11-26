Casuslar MİT’ten kaçamadı
MİT, iki kişinin kritik kurumların internet ağlarına sızma amacıyla çalışma yürüttüğü istihbaratı üzerine harekete geçti, iki şahsı yakın takibe aldı.
MİT tarafından yürütülen çalışma sonucunda, şüphelilerin özel teknik uygulamalar ve cihazlar kullanarak Ankara ve İstanbul’da kendilerine verilen güzergahlarda dolaştığı ve Wi-Fi ağlarının haritalandırmasını yaptığı belirlendi.
Kritik kurumlar hedefteydi
Yakalanan şahıslar, Ankara’daki kritik kamu kurumları, savunma sanayii kuruluşları, siyasi parti genel merkezleri, askeri yerleşkeler ve diğer ülke misyonlarının çevresinde hareket ettiklerini itiraf etti. Şahıslar talimatların kendilerine sosyal medyadaki iş bulma ilanları üzerinden iletildiğini söyledi. Casusluk faaliyeti karşılığında kripto para uygulamalarından ödeme aldıklarını da ifade ettiler.
MİT tarafından sürdürülen araştırmalarda, şahısların yabancı bir ülkenin istihbarat servisi adına faaliyet yürüttükleri anlaşıldı.
Siber casusluk şüphelisi şahıslar, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
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