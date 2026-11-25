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Mamak’ta geçen hafta husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 11 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralı zanlıların da taburcu edilmesiyle birlikte farklı günlerde adliyeye sevk edilen toplam 14 şüpheliden 2’si tutuklanmış, 11’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Toplam 16 kişinin karıştığı kavgada diğer 2 şüphelinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, kavga anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde iki aile arasında bıçaklı ve silahlı kavga çıktığı, tarafların dakikalarca tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdıkları görüldü.

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