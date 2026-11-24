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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı ile Edirne'deki Hamzabeyli ve Kapıkule Gümrük Kapıları'nda yürüttükleri üç ayrı operasyonda toplam 465 kilo 88 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 121,4 kilogram metamfetamin ile 269 kilo 88 gram esrar olmak üzere toplam 390 kilo 488 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gürbulak'ta tanker detaylı aramaya sevk edildi

İlk operasyonu Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Risk analizi çalışmaları kapsamında riskli olarak değerlendirilen tanker cinsi araç, detaylı aramaya sevk edildi.

Yapılan detaylı incelemede 121,4 kilogram metamfetamin ve 150,35 kilogram esrar olmak üzere toplam 271,75 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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IHA Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen uyuşturucu maddeleri paketler halinde sergiledi.

Hamzabeyli'de dedektör köpeği tepki verdi

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda ise risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli bulunan TIR cinsi araç X-Ray tarama sistemine sevk edildi.

X-Ray taramasının ardından yapılan detaylı aramada narkotik dedektör köpeği Anti'nin de tepki vermesi üzerine araç içine zulalanmış 74,898 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kapıkule'de 43,84 kilogram esrar ele geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri kontrollerde ülkeye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen TIR aracını araç altı görüntüleme sisteminde inceledi.

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İnceleme sırasında şüpheli cisim tespit edilmesi üzerine araç X-Ray taramasına sevk edildi.

Narkotik dedektör köpeği Smoke eşliğinde araçta yapılan detaylı aramada 43,84 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tahkikatlar iki başsavcılıkta sürüyor

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençleri bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın her türüyle mücadele ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla zehir tacirlerine geçit vermemektedir." ifadelerine yer verildi.

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Bakanlık, "Olaylarla ilgili tahkikatlar Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir." dedi.

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