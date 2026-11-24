"O kalabalığı biraz dizginlemek zordu ama toparladık"





Mağazanın açılışında yaşanan izdihama değinen Erim, şunları kaydetti: "Beklediğimizin üstünde bir yoğunluk oldu. O kalabalığı biraz dizginlemek zordu ama toparladık. Mağaza içinde tabii ki de karışıklık oldu. Ortalama 200-250 kişi mağazaya bir anda girince ister istemez kargaşa oluyor. Önceliğimiz tabii ki de müşterilerin güvenliğiydi. Zaten kayıtlara bakarsanız özellikle buradaki çalışanların önceliği hep ’sakin olun, yavaş olun, dikkatli olun’ uyarılarıydı. Önceliğimiz her zaman gelen müşterilerimizin zarar görmemesiydi. İstediğimiz gibi de oldu. Kimse zarar görmeden buradan mutlu bir şekilde ayrıldı. Gelen müşterilerin hepsi de ürünlerini alıp gittiler."