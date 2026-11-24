Gönül almak için çiçek göndermek istedi: Sipariş verirken dolandırıldı
Bursa’da yaşayan emekli astsubay, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaşayan ve evlenmeyi düşündüğü kadına aralarındaki kırgınlıkları gidermek amacıyla çiçek göndermek istedi. İnternet üzerinden çiçekçi arayan vatandaş, Google’da karşısına çıkan işletmenin WhatsApp numarası üzerinden sipariş vermek isterken dolandırıldı. Dolandırılan Fuat Uçakkuş, "8 cantık param gitti, sonradan çiçeği ulaştırdım ama teşekkür mesajı bile alamadım" dedi.
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