Restorasyon sürecinin sabır ve araştırma gerektirdiğini ifade eden Ahmet Canbaz ise, "Canbazlar Karoser olarak yıllardır bu işi yapıyoruz. Restorasyon sabır isteyen bir iş. Müzecilik de apayrı bir süreç. Bilal Bey’le başladığımızda bu işi başarabileceğimize inanıyordum ancak kendisi benden daha da istekliydi. Aracın içerisinde geçmişte yaşamış bir insan olduğu için aksesuar ve detaylar konusunda bize çok yardımcı oldu. Biz sadece aracın görselliğini biliyorduk, o ise geçmişini ve detaylarını hatırlıyordu. Şu anda başarıyı yakaladığımızı düşünüyorum. Türkiye’de bu görünümde ve kasada bulunan tek 1966 model otobüs. 2007 yılından beri bu işin içerisindeyim. 2016 yılındaki hurda teşviki döneminde birçok nostaljik araç kayboldu. Biz de bulabildiklerimizi korumaya çalıştık. Envanterimizde Bilal Bey’e ait 17 araç bulunuyor. Şu anda restorasyondan geçen dört aracımız var. 2027 yılında dört araç daha kazandırmayı hedefliyoruz. Bursa esnafının da desteğiyle projeyi sürdürüyoruz. 2028 yılının ortalarında müze çalışmalarını tamamlamayı umuyoruz. Bu araçları gelecek nesillere sunmak apayrı bir duygu. Türkiye var olduğu sürece bu araçların korunmasını ve müze adı altında kayıt altına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.