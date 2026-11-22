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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polislerin denetim yaptığını görünce geri manevra yapıp kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü Umut P.'ye (20) toplam 61 bin TL ceza uygulandı. Sürücünün kamyoneti de 30 gün süreyle trafikten menedildi.

Geri manevra yapıp kaçmaya çalıştı

Alanyurt Yolu'nda trafik denetimi yapan İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polisler, 20 GA 233 plakalı kamyonetin sürücüsünün geri manevra yaparak kaçmaya çalıştığını fark etti.

Aracı ekipler durdurdu.

Yapılan incelemelerde sürücü Umut P.'nin (20) ehliyetinin bulunmadığı, kamyonette ise mevzuata uygun olmayan standart dışı ses sisteminin yer aldığı tespit edildi.

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Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, mevzuata uygun olmayan standart dışı ses/görüntü sistemi bulundurma veya kullanma suçundan ise 21 bin TL olmak üzere toplam 61 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca kamyonet, 30 gün süreyle trafikten menedildi.

DHA İnegöl'de ehliyetsiz sürücü Umut P.'nin kamyoneti trafikten menedilirken, olay yerinde polis ekipleriyle konuşan kişiler.

DHA Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücüye 61 bin TL ceza uygulanan olay yerinde trafik polisleri ilgililerle konuştu.

Anne: Çoluğuma çocuğuma acıyın

Oğluna yardımcı olmalarını isteyen anne A.P., kamyonetin trafikten menedilmemesi için ekiplere çeşitli gerekçeler sundu.

A.P., "Dilenelim mi, hırsızlık mı yapalım komiserim? Ekmek param yok diyorum sana. Yapmış bir cahillik, affet. Ben annesiyim. Akıllı birisiyse Kur'an çarpsın. Zaten askerlik yapmadı. Eşim de gidiyor şimdi hasta. Yarın onu hastaneye götüreceğim. Çoluğuma çocuğuma acıyın" dedi.

Beklediği karşılığı polis ekiplerinden göremeyen anne A.P., bu kez "Sizi Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

DHA İnegöl'de denetimden kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü Umut P.'ye 61 bin TL ceza uygulandı, kamyoneti 30 gün trafikten menedildi.

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