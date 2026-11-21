Bursa'da yokuştan inen bir otomobil evin duvarına çarptı, kazada sürücüyle birlikte 4 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi 1'inci Asmalı Sokak'ta saat 05.00 sıralarında meydana geldi.
Otomobil kontrolden çıkıp duvara çarptı
Halil İbrahim D. yönetimindeki 35 BHS 159 plakalı otomobil, yokuştan inerken kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı.
Halil İbrahim D.'nin yanı sıra araçta bulunan Emircan M., Vatan Y. ve Caner A. yaralandı.
Bölgeye, ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle soruşturma başlatıldı.
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