Trakya elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) tarafından yapılacak bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle, 22 Kasım 2026 Pazar günü Kırklareli merkez, Babaeski ve Pehlivanköy ilçelerinde, Lüleburgaz ilçesinde ise 21 ve 22 Kasım tarihlerinde iki gün planlı elektrik kesintisi uygulanacak

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Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 22 Kasım 2026 Pazar günü Kırklareli merkez, Babaeski ve Pehlivanköy ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulayacak.

Lüleburgaz ilçesinde ise planlı kesinti 21 ve 22 Kasım tarihlerinde olmak üzere iki gün yapılacak.

Çok sayıda mahalle, köy ve beldenin kesintiden etkilenmesi bekleniyor; çalışmanın 09.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Etkilenecek mahalleler

Atatürk, Cumhuriyet, Dindoğru, Fevzi Çakmak, Hacıhasan, Hamidiye, Kurtuluş, Gazi Kemal, Gaziosmanpaşa, Gülbahçe, Şeker, Yeni, Hatip, Hürriyet, Paşa, Şamdani, Ergene ve Kazımdirik mahalleleri, kesintiden etkilenecek mahalleler arasında yer alıyor.

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Köy ve beldelerde kesinti

Elektrik kesintisinin uygulanacağı köy ve beldeler şöyle açıklandı: Değirmencik, Ağayeri, Alpullu, Çavuşköy, Çengerli, Çiğdemli, Düğüncülü, Ertuğrulköy, Kadıköy, Karamesutlu, Katranca, Büyükmandıra, Minnetler, Mutlu, Müsellim, Nadirli, Osmaniye, Pancarköy, Sinanlı, Sofuhalil, Taşköprü, Taşağıl Bucak Merkezi, Erikleryurdu, Karabayır, Karacaoğlan, Kuzucardağı, Nacak, Oruçlu, Terzili, Yeniköy, Hazinedar, Akarca, Doğanca, Hıdırca, İmampazarı, Kumköy, Kuştepe, Yeşilova ve Yeşilpınar.

TREDAŞ'ın duyurusunda, belirtilen bölgelerde planlı çalışmalar sebebiyle 09.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Lüleburgaz'da iki günlük planlı kesinti

Lüleburgaz'da 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Sakızköy Hürriyet Mahallesi'nde 08.30-09.00 saatleri arasında 30 dakika elektrik kesintisi yapılacak. Umurca köyünde ve Ahmetbey beldesi Dere Mahallesi'nde ise kesinti 09.00-13.00 saatleri arasında 4 saat sürecek.

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Hamitabat köyünde 13.00-17.00 saatleri arasında 4 saat elektrik kesintisi uygulanacak. Sakızköy Hürriyet Mahallesi'nde 13.00-13.30 saatleri arasında 30 dakikalık ikinci bir kesinti yapılacak.

22 Kasım 2026 Pazar günü Büyükkarıştıran beldesi Yeni Mahallesi'nde 09.00-16.00 saatleri arasında 7 saat elektrik kesintisi yaşanacak.

Belirtilen bölgelerde planlı çalışmalar sebebiyle elektrik verilemeyeceği bildirildi.

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