Aydın'ın Efeler, İncirliova ve Nazilli ilçelerinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarının ardından gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik 11-19 Kasım tarihleri arasında bu ilçelerde 9 operasyon gerçekleştirdi.
Aramalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Operasyonlarda yapılan aramalarda 30 bin 738 sentetik ecza hap, 154 gram sentetik ecza hap ham maddesi, 43 gram metamfetamin, 38 gram esrar ve 10 gram skunk ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin 470 lira bulundu.
Uyuşturucu madde ticareti (TCK 188) suçundan haklarında adli işlem başlatılan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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