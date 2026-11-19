Evden çıkmamasıyla tanınan Barış Özbay sosyal medyada 'ev gençlerinin lideri' ilan edildi

Hatay’da 6 Şubat depremlerinin ardından üniversite eğitimini yarıda bırakarak vaktinin çoğunu evde bilgisayar ve telefonla geçiren 25 yaşındaki Barış Özbay, bilgisi ve onayı dışında yapılan paylaşımlarla sosyal medyada "ev gençlerinin lideri" olarak gösterildi. Yaklaşık 3 ay süren hastane tedavisinin ardından evine dönen Özbay, kendisini bir hareketin başkanı ya da lideri olarak görmediğini belirterek "Ben daha çok bu durumun simgesi haline geldim" dedi.