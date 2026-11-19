Hatay’da yaşayan ve 6 Şubat depremlerinin ardından yaşam düzeni değişen 25 yaşındaki Barış Özbay, sosyal medyada kendi bilgisi ve onayı dışında hazırlanan görseller ve paylaşımlarla "ev gençlerinin lideri" ilan edildi. Kısa sürede geniş kitlelerin gündemine oturan paylaşımların ardından konuşan Özbay, kendisini bir hareketin lideri değil, bu durumun simgesi olarak gördüğünü ifade etti.

DEPREMİN ARDINDAN EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKTI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde evlerini ve yakınlarını kaybeden 52 yaşındaki Semra Özbay ile 25 yaşındaki oğlu Barış Özbay, Antakya ilçesi Gazi Mahallesi’ndeki müstakil evlerinde yaşamlarını sürdürüyor. Depremin ardından üniversite eğitimini yarıda bırakan Barış Özbay, gününün büyük bölümünü bilgisayar ve cep telefonu başında geçirmeye başlamıştı. Daha önce de yaşam hikayesiyle gündeme gelen genç, yaklaşık 3 ay süren hastane tedavisinin ardından yeniden evine döndü. Taburcu olduktan sonra verilen ilaçları kullanmayı kabul etmeyen Özbay, evde vakit geçirmeyi sürdürdü.

"BEN BU HAREKETİN LİDERİ DEĞİLİM"

Kendisinin haberi olmadan sosyal medyada "ev genci" başlığı altında yapılan paylaşımları ve oluşturulan görselleri gördüğünü söyleyen Barış Özbay, günlük yaşamını ve düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

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"Uyandığımda vakit geçirmek için bilgisayar oynuyorum, telefonuma bakıyorum. Arkadaşlarım geliyor, birlikte sohbet ediyoruz. Uykum ne zaman gelirse genellikle gece 01.00'den sonra yatıyorum. Ev genciyle ilgili paylaşımlarımı görüyorum ancak kendimi ev genci olarak görmüyorum. Bence ev genci olmak biraz daha politik bir duruş, bir protesto gibi. İlk başta ben de böyle düşünüyordum ancak zamanla bu durum değişti. Onlar da uzun süre evde kalırsa benim gibi olabilirler. Yine de sürekli evde kalmaları mümkün değil, bir şekilde bu durumun çözülmesi gerekiyor."

"ŞANS ESERİ SÜRECİN SİMGESİ OLDUM"

Sosyal medyada hakkında yapılan yorumları okuduğunu ve ilgi görmekten hoşlandığını dile getiren Özbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendimle ilgili paylaşımlara bakmak zevkli ve zaman geçirmek oluyor. Kendimle ilgili paylaşımları ve yorumları okuyorum. İnsanların benim hakkımda konuşması, hayatımı merak etmesi hoşuma gidiyor. İyi ya da kötü yorum yapılması benim için çok önemli değil. Sonuçta kim ilgi görmek istemez. İnternette kendimi görünce hoşuma gidiyor. Ancak kendimi ev genç hareketin başkanı ya da lideri olarak görmüyorum. Ben daha çok bu durumun simgesi haline geldim. Benden başka bu şekilde yaşayan insanlar da vardı. Haberlere çıkmamla birlikte daha fazla tanındım. Bir anlamda şans eseri bu sürecin simgelerinden biri oldum."