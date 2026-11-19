Hatay’da yaşayan ve 6 Şubat depremlerinin ardından yaşam düzeni değişen 25 yaşındaki Barış Özbay, sosyal medyada kendi bilgisi ve onayı dışında hazırlanan görseller ve paylaşımlarla "ev gençlerinin lideri" ilan edildi. Kısa sürede geniş kitlelerin gündemine oturan paylaşımların ardından konuşan Özbay, kendisini bir hareketin lideri değil, bu durumun simgesi olarak gördüğünü ifade etti.
DEPREMİN ARDINDAN EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKTI
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde evlerini ve yakınlarını kaybeden 52 yaşındaki Semra Özbay ile 25 yaşındaki oğlu Barış Özbay, Antakya ilçesi Gazi Mahallesi’ndeki müstakil evlerinde yaşamlarını sürdürüyor. Depremin ardından üniversite eğitimini yarıda bırakan Barış Özbay, gününün büyük bölümünü bilgisayar ve cep telefonu başında geçirmeye başlamıştı. Daha önce de yaşam hikayesiyle gündeme gelen genç, yaklaşık 3 ay süren hastane tedavisinin ardından yeniden evine döndü. Taburcu olduktan sonra verilen ilaçları kullanmayı kabul etmeyen Özbay, evde vakit geçirmeyi sürdürdü.
"BEN BU HAREKETİN LİDERİ DEĞİLİM"
Kendisinin haberi olmadan sosyal medyada "ev genci" başlığı altında yapılan paylaşımları ve oluşturulan görselleri gördüğünü söyleyen Barış Özbay, günlük yaşamını ve düşüncelerini şu sözlerle aktardı:
"ŞANS ESERİ SÜRECİN SİMGESİ OLDUM"
Sosyal medyada hakkında yapılan yorumları okuduğunu ve ilgi görmekten hoşlandığını dile getiren Özbay, sözlerini şöyle sürdürdü:
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