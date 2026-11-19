Pendik Sahili'ndeki palmiyeleri kesen İBB ekiplerine vatandaştan tepki

İstanbul Pendik Sahili’ndeki palmiye ağaçlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler ekipleri tarafından motorlu testerelerle kesilmesi vatandaşların büyük tepkisine yol açtı. Kesim anlarının havadan görüntülendiği olayda, bölgede herhangi bir bilgilendirme tabelası bulunmamasına isyan eden vatandaşlar, ağaçlara zamanında bakım yapılıp yapılmadığının ve kesim gerekçesinin bilimsel raporlarla kamuoyuna açıklanmasını istedi.