Çin'de tarihi üçlü zirve öncesi Putin ve Şi Cinping bir araya geldi
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çin'in Shenzen kentinde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Küresel diplomasinin merkezine oturan Shenzen'e bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın da gitmesi beklenirken, 19 Kasım Perşembe günü Trump, Şi Cinping ve Putin’in katılımıyla tarihi bir üçlü zirve gerçekleştirilecek.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.