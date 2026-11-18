Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde yaşanan olay, trafikte seyir halindeki sürücülere şoke eden anlar yaşattı. Yolu keserek araçlara saldıran bir kadının neden olduğu gerginlik, çevredeki vatandaşlarda şaşkınlık yarattı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Davutdede Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen otomobillerin önüne aniden çıkan bir kadın, sürücülerin geçişine izin vermedi. Araçlara yönelik saldırgan hareketlerde bulunan kadın nedeniyle trafikte kısa süreli bir duraksama ve gerginlik yaşandı.
Sürücülerin neye uğradığını şaşırdığı olay anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde kadının yolda yürüyen araçların önüne çıkarak geçişi engellediği ve otomobillere saldırdığı anlar net bir şekilde yer aldı.
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