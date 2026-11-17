İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kişinin yol ortasındaki tehlikeli hareketleri sürücülere zor anlar yaşattı. Olay, Tahtakale Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen bir yaya, araçların önüne çıkarak geçişlerini engellemeye çalıştı.

YOLUN ORTASINDA KOLLARINI BAĞLAYIP BEKLEDİ

Trafik akışına aldırış etmeden yolun ortasında ilerleyen kişi, zaman zaman ellerini arkasında birleştirerek yürüdü, zaman zaman da kollarını bağlayıp hareketsiz şekilde bekledi. Araçları durdurmaya çalışan yaya, hem kendi güvenliğini hem de trafikteki diğer kişileri tehlikeye attı.

SÜRÜCÜLERİ RAHATSIZ EDEN HAREKETLERİ KAMERADA

Bir süre yolun ortasında beklemeye devam eden kişi, daha sonra kaldırıma çıkarak burada durdu. Ne yapmak istediği anlaşılamayan yayanın sürücüleri rahatsız eden hareketleri, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.