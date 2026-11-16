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Bakır piyasasında sert çöküş: 4 ayın en dip seviyesini gördü

16:12, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Eylül ayında tarihi zirveleri test eden bakır, küresel piyasalardaki son gelişmelerin ardından son dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

Eylül ayında rekor seviyeleri gören bakır, sadece iki ay içinde yönünü aşağı çevirdi. Sanayi üretiminin temel taşı sayılan bu metalin fiyatı son beş ayın en düşük seviyelerine kadar indi. Fiyatlardaki bu sert erimenin arkasında ise küresel piyasalarda yaşanan sıcak gelişmeler etkili oldu. ABD dolarının güç kazanması, Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikalarındaki belirsizlik ve teknoloji hisselerindeki satış dalgası bakırı adeta dibe çekti.

Bakır fiyatlarında geçen hafta başlayan satış baskısı yeni haftaya da taşındı. Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır kontratı yüzde 0,9 düşüşle ton başına 13.273,50 dolardan işlem gördü. Fiyatlar gün içinde 8 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini test ederken bakırdaki gerileme üçüncü işlem gününe ulaştı.

ABD tarafında enflasyonun beklenenden yüksek çıkması, FED'in faiz indirimine gitmeyeceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum doları ve tahvil getirilerini yukarı taşırken, dolarla satılan mallarda sert satışlara neden oldu.

Yapay zekâ ve elektrik altyapısı gibi devasa yatırımlar bakıra olan ihtiyacı artırsa da teknoloji şirketlerinin hisselerindeki son kayıplar bu büyüme beklentilerine gölge düşürdü. Ayrıca ABD'nin bakır ithalatına ek vergi getireceği endişesinin ortadan kalkması da piyasadaki alımları yavaşlattı.

Öte yandan Çin'de bakır stokları son üç yılın en dip seviyesine geriledi. Ülkenin dışarıdan aldığı bakır için ödediği fark ücreti de rekor seviyelere ulaştı. Piyasada mal bulmanın giderek zorlaşması, fiyatlardaki bu düşüşün kalıcı olmayabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Uzmanlar, kısa vadede piyasanın yönünü doların gücü ve Çin'in talebinin belirleyeceğini kaydetti. Süreci değerlendiren Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, yaşanan bu satıcılı seyrin kalıcı bir çöküşten ziyade kısa süreli bir dalgalanma olduğunu belirtti. Hansen, dünyadaki elektrik altyapısı yatırımlarının sağlam kaldığını ve bakıra olan asıl büyük ihtiyacın ilerleyen dönemde daha net hissedileceğini aktardı.


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Başlıklar :ole hansençinabdlondrasaxo bankbakır fiyatlarıbakır piyasasıbakır çöküşü
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Bakır piyasasında sert çöküş: 4 ayın en dip seviyesini gördü
Eylül ayında tarihi zirveleri test eden bakır, küresel piyasalardaki son gelişmelerin ardından son dört ayın en düşük seviyesine geriledi.
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