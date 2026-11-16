Rusya'daki Moskova Borsası, Avrupa Birliği'nin (AB) kendisine yönelik yaptırım kararının yeterli kanıtlar incelenmeden alındığı gerekçesiyle kararın iptalini talep etti.
Dava 5 Ekim'de açıldı
AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan dava gerekçelerinde, Moskova Borsası'nın 5 Ekim'de AB Genel Mahkemesi'nde dava açtığı görüldü. Gerekçelerde, yaptırım kararı alınırken gerekli prosedürlerin uygulanmadığına işaret edildi.
Kanıt dosyasının bakanlara sunulmadığı belirtildi
Gerekçelere göre AB üyesi ülkelerin temsilcileri tarafından hazırlanması gereken kanıt dosyası, yaptırım kararından önce bakanlara sunulmadı. Bu nedenle AB Konseyi, Moskova Borsası'nın durumunu ayrı olarak değerlendirmeden ve tüm önemli bilgileri incelemeden karar aldı.
Moskova Borsası da bu sebeple yaptırım kararının iptalini talep etti.
Yaptırım listesine temmuzda dahil edilmişti
Moskova Borsası, Rus hükümetine mali destek sağladığı gerekçesiyle AB'nin temmuz ayında kabul ettiği 21. yaptırım paketi kapsamında yaptırım listesine dahil edilmişti.
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