AB Konseyi, Ukrayna Mali Destek Programı kapsamında Ukrayna'ya yaklaşık 8 milyar avroluk ödeme yapılmasını onayladı.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna Mali Destek Programı kapsamında yaklaşık 8 milyar avroluk ödeme yapılmasını onayladı.

AB Konseyi, Kiev'e 8 milyar avroya yakın kaynak aktarılmasını sağlayacak kararın üye ülkeler tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Tek seferde yapılacak en büyük ödeme

Konsey'in açıklamasında, tutarın Ukrayna'ya tek seferde yapılacak en büyük ödeme olacağı belirtildi. Yaklaşık 5 milyar avroluk bölümü ise 2026'da Ukrayna Destek Kredisi kapsamında sağlanan kaynaklardan karşılanacak.

Reformların tamamlanmasının ardından onaylandı

Ukrayna'da yargı sistemi, yolsuzluk ve kara para aklamayla mücadele, finansal piyasalar gibi alanlarda çok sayıda reformun tamamlanmasının ardından ödemeye onay verildi.

Reklam Reklam

Açıklamada, desteğin Ukrayna'nın makrofinansal istikrarını güçlendirmeyi, kamu yönetiminin sürdürülmesini ve reform çabalarına katkı sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Programda 50 milyar avronun üzerinde destek öngörülüyor

Ukrayna Mali Destek Programı 2024'te oluşturuldu. Programla Ukrayna'ya 2027'ye kadar hibe ve krediler yoluyla 50 milyar avronun üzerinde destek sağlanması öngörülüyor.

Son onaylanan dokuzuncu ödemeyle birlikte plan kapsamında 2024 ortasından bu yana Ukrayna'ya aktarılan toplam tutar 40 milyar avroyu aşacak.