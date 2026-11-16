Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna Mali Destek Programı kapsamında yaklaşık 8 milyar avroluk ödeme yapılmasını onayladı.
AB Konseyi, Kiev'e 8 milyar avroya yakın kaynak aktarılmasını sağlayacak kararın üye ülkeler tarafından kabul edildiğini bildirdi.
Tek seferde yapılacak en büyük ödeme
Konsey'in açıklamasında, tutarın Ukrayna'ya tek seferde yapılacak en büyük ödeme olacağı belirtildi. Yaklaşık 5 milyar avroluk bölümü ise 2026'da Ukrayna Destek Kredisi kapsamında sağlanan kaynaklardan karşılanacak.
Reformların tamamlanmasının ardından onaylandı
Ukrayna'da yargı sistemi, yolsuzluk ve kara para aklamayla mücadele, finansal piyasalar gibi alanlarda çok sayıda reformun tamamlanmasının ardından ödemeye onay verildi.
Açıklamada, desteğin Ukrayna'nın makrofinansal istikrarını güçlendirmeyi, kamu yönetiminin sürdürülmesini ve reform çabalarına katkı sağlamayı amaçladığı ifade edildi.
Programda 50 milyar avronun üzerinde destek öngörülüyor
Ukrayna Mali Destek Programı 2024'te oluşturuldu. Programla Ukrayna'ya 2027'ye kadar hibe ve krediler yoluyla 50 milyar avronun üzerinde destek sağlanması öngörülüyor.
Son onaylanan dokuzuncu ödemeyle birlikte plan kapsamında 2024 ortasından bu yana Ukrayna'ya aktarılan toplam tutar 40 milyar avroyu aşacak.
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