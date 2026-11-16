Altında yükseliş bekleyenlere dev bankadan kötü haber: Piyasadaki tüm dengeleri altüst etti

Küresel piyasalarda altın, ABD Merkez Bankası'nın (FED) sıkılaşma adımlarına yönelik beklentiler ve güçlenen doların baskısıyla yeni haftaya da düşüşle başladı. Gram altın 6 bin 269 TL, ons altın ise 3 bin 871 dolar seviyelerinde işlem görürken; fiyatların son 13 ayın en düşük seviyesi olan 3 bin 853 dolar desteğine yaklaşması yatırımcıları tedirgin ediyor. Öte yandan, dev yatırım bankası Goldman Sachs'ın bir ay içinde ikinci kez aşağı yönlü revizyona gitmesi piyasadaki temkinli havayı iyice perçinledi.
Geçtiğimiz haftayı yüzde 4,56'lık sert bir kayıpla 3.884 dolardan kapatan ve haziran ayından bu yana en kötü haftalık performansını sergileyen ons altın, yeni haftaya da zayıf bir seyirle giriş yaptı.
16 Kasım 2026 itibarıyla güncel piyasa verileri:
• Ons altın: TSİ 06:15 itibarıyla 3.869 dolar seviyelerinde fiyatlanırken, gün içinde 3.871 dolar bandında hareket ediyor.
• Gram altın: Spot piyasada güne 6.271 TL'den başlayan gram altın, güncel olarak 6.269 TL seviyelerinde işlem görüyor.
• Kritik destek noktası: Fiyatların son üç haftanın en düşük bölgesi olan 3.850-3.875 dolar bandına gerilemesiyle birlikte, 13 ayın dip noktası konumundaki 3.853 dolar seviyesi kritik önem taşıyor. Fiyatların bu eşiğe oldukça yakın seyretmesi dikkat çekiyor.
Dolar ve faiz baskısı derinleşti
Altın fiyatlarını aşağı çeken en önemli nedenlerin başında doların değer kazanması yer aldı. Dolar endeksi yeni haftada Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri de son haftaların zirvesine yakın seyretti. Doların güçlenmesi altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için pahalı hale getirirken, tahvil faizlerindeki yükseliş de faiz getirisi olmayan altının cazibesini azalttı.
FED cephesinden peş peşe şahin mesajlar
Amerika'da enflasyonun hedeflenen seviyeye inmemesi, FED yetkililerinin daha sert adımlar atabileceği beklentisini güçlendirdi. FED Üyesi Christopher Waller, enflasyon rakamlarına bağlı olarak aralık ayında 50 baz puanlık bir faiz artışının bile masaya gelebileceğini belirtti. Philadelphia FED Başkanı Anna Paulson ise yeni faiz artışlarına ihtiyaç duyulabileceği mesajını paylaştı. Bu açıklamaların ardından, yatırımcıların büyük bölümü aralık ayında yeni bir faiz artırımı yapılacağına kesin gözüyle bakmaya başladı.
Goldman Sachs tahminlerini yine düşürdü
Piyasalardaki bu karamsar tablo dev bankaların raporlarına da yansıdı. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, bir ay içinde ikinci kez altın fiyatları tahmininde kesintiye gitti. Banka, 2027 yıl sonu ons altın beklentisini 4 bin 800 dolardan 4 bin 650 dolara çekti. Bu kararda, FED'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağı öngörüsü etkili oldu. Banka ekonomistleri, FED'in mart ayında da faiz artırımına devam edeceğini öngördü. Ancak tüm bu kısa vadeli baskılara rağmen banka, merkez bankalarının alımlarıyla altının uzun vadede destek bulacağını vurguladı.
Petrol fiyatları da yakından izlenecek
Altın piyasasının radarındaki bir diğer başlık ise enerji fiyatları oldu. Yeni haftaya 94,75 dolar seviyesinden başlayan Brent petrol, enflasyonun yüksek kalmasına neden olacağı endişesini diri tuttu. Enerji maliyetlerinin yüksek seyretmesi, FED'in faiz indirimlerine başlamasını zorlaştıracak önemli bir etken olarak öne çıktı. Enflasyona karşı bir kalkan olarak bilinen altın, tüm bu tablo içinde yükselen faiz beklentileri ve güçlü doların kıskacında kaldı.
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