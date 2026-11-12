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Borsa İstanbul günün ilk yarısını yükselişle tamamladı

13:53, 12/11/2026, Perşembe
AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,48 değer kazanarak 11.838,61 puana yükseldi. Toplam işlem hacminin 56,1 milyar lira olarak gerçekleştiği ilk yarıda en çok kazandıran sektör yüzde 3,44 ile metal eşya makine olurken, TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesi piyasaların odağında yer aldı.

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,48 artışla 11.838,61 puana ulaşırken toplam işlem hacmi 56,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi ise yüzde 1,18 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında yatırımcısına en çok kazandıran yüzde 3,44 ile metal eşya makine olurken, günün ilk yarısında en fazla kaybettiren sektör yüzde 0,87 ile madencilik olarak kaydedildi.

Küresel piyasalarda Nvidia'nın yönetimine ilişkin belirsizliklerin teknoloji hisselerini baskılamasıyla Asya borsaları ve ABD endeks vadeli kontratları geriledi. Buna karşın Avrupa borsalarında güçlü şirket bilançolarının desteğiyle Stoxx Europe 600 endeksi rekor seviyeye ulaştı. Yurt içinde ise Borsa İstanbul genele yayılan alımlarla yükselirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükselttiğini açıkladı.

ANALİSTLERDEN KRİTİK SEVİYE UYARISI

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtti. Teknik açıdan değerlendirmede bulunan uzmanlar, BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puan seviyelerinin direnç, 11.700 ve 11.600 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.


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Başlıklar :BISTBIST100PiyasalarBorsa İstanbul
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Borsa İstanbul günün ilk yarısını yükselişle tamamladı
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