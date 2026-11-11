Binalara 5 yılda bir zorunlu denetim geliyor: Bakanlık yeni yasa taslağı için düğmeye bastı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, binalara tehlikeli müdahalelerin önüne geçmek için yeni bir adım atıyor.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Binaların taşıyıcı sistemlerini zayıflatarak büyük facialara davetiye çıkaran yapısal müdahaleler, yeni düzenlemeyle sıkı markaja alınıyor. Bakanlığın hazırladığı yönetmelik taslağına göre, 2021 yılından itibaren iş bitirme aşamasına gelen ve iskan izni alan yeni binalar için zorunlu hale gelen Bina Kimlik Sertifikası (BKS) bulunan yapılar, 5 yılda bir zorunlu gözlemsel denetime tabi tutulacak. Düzenli aralıklarla yapılacak denetimlerde özellikle şu kriterler mercek altına alınacak:

Kritik katlarda yer alan kolonların mevcut durumu.

Binadaki kat sayısının ve alan kullanımının mevzuata uygunluğu.

Duvar yıkımı gibi yöntemlerle izinsiz alan genişletmesi yapılıp yapılmadığı.

"Depremsiz yıkımların önüne geçilecek"

Konuya ilişkin NTV’ye değerlendirmelerde bulunan Mimar ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Dr. Nihat Şen, sürecin detaylarını paylaştı. Denetimlerin ilgili şirketler tarafından titizlikle yürütüleceğini belirten Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut ruhsatına göre uygun yapılıp yapılmadığı, kolonlarda bir hasar olup olmadığı, ilave kat çıkılıp çıkılmadığı ve tasdikli, onaylı projesine göre binanın uygulama yönetmeliğine uygun olup olmadığı incelenecek ve tutanağa bağlanacak. Böylece özellikle son zamanlarda deprem olmadan da binaların yıkılması neticesinde ortaya çıkan bu durum önlenmiş olacak."

Reklam Reklam

Delilli raporlama ve kolluk kuvveti desteği

Yeni yılda yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme kapsamında, denetim süreci son derece şeffaf ve tavizsiz yürütülecek. Bu kapsamda öne çıkan uygulama adımları şunlar olacak:

-Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yapı denetim kuruluşları Bakanlık tarafından sırayla görevlendirilecek.

-Sahada tespit edilen tüm usulsüzlükler, fotoğraflı ve videolu delillerle resmi olarak raporlanacak.

-Denetim için binalara giden ekiplere zorluk çıkarılması veya engelleme girişimlerinde bulunulması halinde kolluk kuvvetleri devreye girecek.

-Bina kimlik sertifikası uygulamasını tamamlayacak

Hatırlanacağı üzere, binaların yapısal takibini kolaylaştırmak amacıyla 2021 yılından itibaren iskan (yapı kullanma izin belgesi) alan binalar için "Bina Kimlik Sertifikası" zorunlu hale getirilmişti. Yeni denetim yasası ile birlikte, mevcut binaların da yapısal güvenliği sürekli kontrol altında tutulmuş olacak.

Reklam Reklam

Ekonomi

5,5 milyon memuru ilgilendiren karar yolda: Kamuda maaş ve çalışma sistemi sil baştan değişiyor

Ekonomi

Sınırlı sayıda geliyor: Toyota’nın minik canavarının fiyatı açıklandı

Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: e-Devlet'te görünmüyorsa muayeneden geçemezsiniz