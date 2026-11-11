Binalara 5 yılda bir zorunlu denetim geliyor: Bakanlık yeni yasa taslağı için düğmeye bastı

- Kritik katlarda yer alan kolonların mevcut durumu.
- Binadaki kat sayısının ve alan kullanımının mevzuata uygunluğu.
- Duvar yıkımı gibi yöntemlerle izinsiz alan genişletmesi yapılıp yapılmadığı.
"Depremsiz yıkımların önüne geçilecek"
Konuya ilişkin NTV’ye değerlendirmelerde bulunan Mimar ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Dr. Nihat Şen, sürecin detaylarını paylaştı. Denetimlerin ilgili şirketler tarafından titizlikle yürütüleceğini belirten Şen, şu ifadeleri kullandı:
"Mevcut ruhsatına göre uygun yapılıp yapılmadığı, kolonlarda bir hasar olup olmadığı, ilave kat çıkılıp çıkılmadığı ve tasdikli, onaylı projesine göre binanın uygulama yönetmeliğine uygun olup olmadığı incelenecek ve tutanağa bağlanacak. Böylece özellikle son zamanlarda deprem olmadan da binaların yıkılması neticesinde ortaya çıkan bu durum önlenmiş olacak."
Delilli raporlama ve kolluk kuvveti desteği
Yeni yılda yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme kapsamında, denetim süreci son derece şeffaf ve tavizsiz yürütülecek. Bu kapsamda öne çıkan uygulama adımları şunlar olacak:
-Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yapı denetim kuruluşları Bakanlık tarafından sırayla görevlendirilecek.
-Sahada tespit edilen tüm usulsüzlükler, fotoğraflı ve videolu delillerle resmi olarak raporlanacak.
-Denetim için binalara giden ekiplere zorluk çıkarılması veya engelleme girişimlerinde bulunulması halinde kolluk kuvvetleri devreye girecek.
-Bina kimlik sertifikası uygulamasını tamamlayacak
Hatırlanacağı üzere, binaların yapısal takibini kolaylaştırmak amacıyla 2021 yılından itibaren iskan (yapı kullanma izin belgesi) alan binalar için "Bina Kimlik Sertifikası" zorunlu hale getirilmişti. Yeni denetim yasası ile birlikte, mevcut binaların da yapısal güvenliği sürekli kontrol altında tutulmuş olacak.
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