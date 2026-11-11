Toyota GR Yaris'in Türkiye fiyatı belli oldu
Serinin daha üst donanımlı seçeneği Aero Performance 4x4 280 HP M/T ise 10 milyon 190 bin TL fiyat etiketiyle listelendi. Böylece iki versiyon arasındaki fark 1 milyon 240 bin TL'ye ulaştı.
280 beygir güç ve manuel şanzıman
GR Yaris'in her iki versiyonunda da 280 beygir güç üreten motor, dört tekerlekten çekiş sistemi ve manuel şanzıman görev yapıyor.
Toyota'nın Gazoo Racing (GR) departmanının geliştirdiği model, standart Yaris ailesinden farklı olarak doğrudan performans odaklı bir karakter taşıyor. İki seçenek arasındaki temel ayrım ise motor gücünden ziyade donanım ve aerodinamik detaylarda ortaya çıkıyor.
Türkiye'ye sınırlı sayıda getirilecek
Toyota, GR Yaris'i Türkiye pazarına sunacağını daha önce sosyal medya üzerinden duyurmuş, modelin yılın son çeyreğinde satışa çıkacağını açıklamıştı.
Performance versiyonu şirketin çevrim içi araç yapılandırıcısında da yerini aldı. Ancak modelin sınırlı sayıda ithal edilecek olması nedeniyle bayilerdeki araç durumu ve teslimat takvimi önem taşıyor.
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