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Sınırlı sayıda geliyor: Toyota’nın minik canavarının fiyatı açıklandı

15:06, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 15:09, 11/11/2026, Çarşamba
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Toyota GR Yaris

Türkiye'ye sınırlı sayıda getirilen 280 beygirlik performans canavarı Toyota GR Yaris'in iki farklı donanım seçeneğindeki resmi fiyatları açıklandı.

Toyota, performans odaklı
GR Yaris
 modelinin Türkiye satış fiyatlarını açıkladı. Dört tekerlekten çekiş sistemi ve manuel şanzımanla gelen 280 beygirlik otomobil, iki farklı versiyonla sınırlı sayıda Türkiye'ye getirilecek.

Toyota GR Yaris'in Türkiye fiyatı belli oldu

Toyota Türkiye'nin açıkladığı fiyat listesine göre GR Yaris ailesinin başlangıç modeli Performance 4x4 280 HP M/T oldu.
Modelin satış fiyatı 8 milyon 950 bin TL olarak açıklandı.

Serinin daha üst donanımlı seçeneği Aero Performance 4x4 280 HP M/T ise 10 milyon 190 bin TL fiyat etiketiyle listelendi. Böylece iki versiyon arasındaki fark 1 milyon 240 bin TL'ye ulaştı.

280 beygir güç ve manuel şanzıman

GR Yaris'in her iki versiyonunda da 280 beygir güç üreten motor, dört tekerlekten çekiş sistemi ve manuel şanzıman görev yapıyor.

Toyota'nın Gazoo Racing (GR) departmanının geliştirdiği model, standart Yaris ailesinden farklı olarak doğrudan performans odaklı bir karakter taşıyor. İki seçenek arasındaki temel ayrım ise motor gücünden ziyade donanım ve aerodinamik detaylarda ortaya çıkıyor.

Türkiye'ye sınırlı sayıda getirilecek

Toyota, GR Yaris'i Türkiye pazarına sunacağını daha önce sosyal medya üzerinden duyurmuş, modelin yılın son çeyreğinde satışa çıkacağını açıklamıştı.

Performance versiyonu şirketin çevrim içi araç yapılandırıcısında da yerini aldı. Ancak modelin sınırlı sayıda ithal edilecek olması nedeniyle bayilerdeki araç durumu ve teslimat takvimi önem taşıyor.


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Başlıklar :toyota gr yaristoyotatürkiye
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Sınırlı sayıda geliyor: Toyota’nın minik canavarının fiyatı açıklandı
Toyota GR Yaris
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