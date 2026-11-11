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100 kilometrede 0,9 litre yakıyor: Volkswagen’in sıra dışı otomobili satışa çıktı

08:50, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 08:53, 11/11/2026, Çarşamba
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Karbon fiber takviyeli monokok gövde sayesinde aracın toplam ağırlığı 795 kilogramda tutuldu.

Volkswagen’in yakıt tüketimini minimum seviyeye indirmek amacıyla geliştirdiği sıra dışı modeli XL1, yeniden otomobil dünyasının gündeminde. Yaklaşık 10 yılda yalnızca 1.672 kilometre kullanılan 2016 model araç, açık artırmayla yeni sahibini arıyor. Son teklifin 72 bin euroya ulaştığı otomobil için 110 bin ile 125 bin euro arasında satış bedeli öngörülüyor.

10 yılda sadece bin 672 kilometre yol yaptı

Volkswagen XL1'in satışa çıkarılan örneği, düşük kilometresi ve korunmuş donanımıyla dikkat çekiyor. Satış ilanındaki bilgilere göre araç, 8 Mart 2016 tarihinde Lüksemburg'daki ilk sahibine teslim edildi. Günümüzde Hollanda plakası taşıyan beyaz renkli otomobil, orijinal ev tipi şarj cihazı, bakım belgeleri ve kendisi için özel hazırlanan araç örtüsüyle birlikte satılıyor.

Açık artırmada şu ana kadar verilen en yüksek teklif 72 bin euro oldu. XL1'in satış fiyatının ise 110 bin ila 125 bin euro aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

Modelin ikinci el piyasasındaki değeri açısından daha önceki bir satış da dikkat çekiyor. Nisan ayında Monaco'da düzenlenen Bonhams müzayedesinde, yalnızca 1.426 kilometredeki başka bir XL1, alıcı komisyonu dahil 29 bin 900 euroya satılmıştı. Söz konusu otomobilin rezerv bedelsiz açık artırmaya çıkarıldığı ve kullanıma alınmadan önce bakıma ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.

100 kilometrede 0,9 litre tüketim nasıl mümkün oluyor?

Volkswagen XL1'i döneminin en dikkat çekici otomobillerinden biri haline getiren özellik, yakıt tüketimi. Üreticinin açıkladığı 100 kilometrede 0,9 litrelik ortalama değer, NEDC test prosedüründe şarj edilebilir hibrit araçlar için kullanılan ağırlıklı tüketim hesabına dayanıyor.

Bu hesaplamada otomobilin bataryası doluyken ve minimum şarj seviyesindeyken elde edilen sonuçlar, elektrikli sürüş menzili de dikkate alınarak birleştiriliyor. Dolayısıyla açıklanan 0,9 litrelik değer, her koşulda elde edilebilecek gerçek kullanım tüketimi olarak değerlendirilmemeli.

XL1'de bulunan 5,5 kWh kapasiteli batarya, Volkswagen'in verilerine göre otomobile tek şarjla 50 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş imkânı sunuyor.

Dizel motor ve elektrik gücü bir arada

Aracın hibrit sisteminde 0,8 litrelik, iki silindirli turbo dizel motor ile bir elektrik motoru birlikte görev yapıyor. Güç, yedi ileri çift kavramalı DSG şanzıman aracılığıyla arka tekerleklere aktarılıyor.

Volkswagen'in açıkladığı verilere göre sistem yaklaşık 68 beygir (51 kW) güç üretiyor. XL1, 0'dan 100 kilometre/saat hıza 12,7 saniyede çıkarken elektronik sınırlama nedeniyle en fazla 160 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor.

Karbon fiber gövdesiyle sadece 795 kilogram

XL1'in düşük yakıt tüketiminin arkasında yalnızca hibrit motor teknolojisi bulunmuyor. Volkswagen, otomobilin ağırlığını ve hava direncini azaltmak için tasarım aşamasında oldukça farklı çözümler kullandı.

Karbon fiber takviyeli monokok gövde sayesinde aracın toplam ağırlığı 795 kilogramda tutuldu. Arkaya doğru daralan aerodinamik tasarım, kapatılmış arka tekerlek yuvaları ve geleneksel aynaların yerine kullanılan kameralar da hava direncinin azaltılmasına yardımcı oldu.

Volkswagen'in model için açıkladığı sürtünme katsayısı 0,186. Üreticinin hesaplamasına göre XL1'in 100 kilometre/saat sabit hızda ilerleyebilmesi için yalnızca 6,2 kW güç yeterli oluyor.

Sadece 250 adet üretildi

NTV'nin haberine göre, Volkswagen XL1, 2014-2016 yılları arasında Almanya'nın Osnabrück kentindeki tesiste el işçiliğiyle üretildi. Modelden toplam 250 adet hazırlandı. Bunların 50'si Volkswagen bünyesinde tutulurken kalan 200 araç müşterilere satıldı.

Sınırlı üretimi, sıra dışı tasarımı ve dönemi için oldukça iddialı yakıt tüketimiyle XL1, otomobil tarihinde özel bir yere sahip. Bugün açık artırmaya çıkan düşük kilometreli örneği de bu nedenle koleksiyonerlerin ilgisini çekebilecek modeller arasında gösteriliyor.

Başlıklar :VolkswagenAraçOtomobil
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100 kilometrede 0,9 litre yakıyor: Volkswagen’in sıra dışı otomobili satışa çıktı
Karbon fiber takviyeli monokok gövde sayesinde aracın toplam ağırlığı 795 kilogramda tutuldu.
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