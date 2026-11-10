Türkiye'den dev enerji hamlesi: 'Elektriğin TANAP’ı' için 4 ülke imzayı attı

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Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan , temiz enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin Avrupa pazarlarına ulaştırılması için stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 'ın da imzaladığı anlaşmayla dört ülke arasında enerji iş birliğinin yeni bir aşamaya taşınması hedefleniyor.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), enerji alanında önemli bir iş birliğine sahne oldu. Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan arasında temiz enerji başta olmak üzere enerji sektöründeki ortaklığın geliştirilmesini öngören anlaşma imzalandı.

Avrupa'ya elektrik ihracatında dört ülke buluştu

Temiz Enerji Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Anlaşma'ya Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı. Anlaşmada Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili de yer aldı.

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Dört ülkenin ortaklığıyla temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriğin sınır ötesinde taşınması ve ticaretinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda ülkelerin elektrik şebekeleri arasında entegrasyon sağlanması, güvenli ve kesintisiz enerji iletimi için gerekli teknik ve ticari altyapının oluşturulması planlanıyor.

Elektriğin TANAP'ı Avrupa'ya uzanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, projenin önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31'in dört ülkeyi temiz enerji alanında ortak bir vizyon etrafında buluşturduğunu belirten Bayraktar, 2024 yılında temelleri atılan ve Nisan 2025'te Bakü'de imzalanan mutabakat zaptıyla ilerletilen iş birliğinin hükümetlerarası anlaşmayla daha güçlü bir zemine taşındığını ifade etti.

Projeyi "Elektriğin TANAP'ı" olarak nitelendiren Bayraktar, temiz enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan güzergâhı üzerinden Avrupa pazarlarına ulaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

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Elektrik şebekeleri birbirine bağlanacak

Anlaşma yalnızca elektrik ticaretini değil, dört ülkenin enerji altyapıları arasındaki teknik entegrasyonu da kapsıyor. Sınır ötesi elektrik iletiminin ve dağıtımının geliştirilmesi, enerji akışının güvenilir ve kesintisiz hale getirilmesi için ortak düzenlemelerin yapılması öngörülüyor.

Projenin önemli ayaklarından birini de fiber optik altyapı oluşturuyor. Enerji hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla fiber optik kablolar üzerinden iletişim ve veri aktarımının geliştirilmesi planlanıyor.

Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağlayacak

Dört ülke arasında imzalanan anlaşmayla bölgesel enerji arz güvenliğinin artırılması, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve temiz enerji ticaretinin büyütülmesi hedefleniyor.

Bayraktar, elektrikleşmenin hız kazandığı bir dönemde hayata geçirilen iş birliğinin ülkeler arasındaki enerji bağlarını güçlendireceğini ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sunacağını vurguladı.

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