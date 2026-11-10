Türkiye'den dev enerji hamlesi: 'Elektriğin TANAP’ı' için 4 ülke imzayı attı

10/11/2026, Salı17:07
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
44

Bildirimler

İzmir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi10 Kasım 2026 16:54 SalıSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da: BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü10 Kasım 2026 16:32 SalıSON DAKİKA
Yalova'da denetimlerde ortaya çıktı10 Kasım 2026 16:26 SalıSON DAKİKA
Binlerce kişiye yeni kariyer kapısı aralanacak 10 Kasım 2026 15:55 SalıSON DAKİKA
Kapış kapış satılan lezzetin sırrı ortaya çıktı10 Kasım 2026 15:40 SalıSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
İzmir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldiCumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da: BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştüÖzel hastanede temizlik personeli ameliyata girdi iddiası: CİMER şikayeti sonrası harekete geçildiİzmir'de fabrika patlamasına ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldiBakanlıktan 'peynir' düzenlemesi: Etiketlerde bu ifadeler yasaklandı

Türkiye'den dev enerji hamlesi: 'Elektriğin TANAP’ı' için 4 ülke imzayı attı

Lokman Özdemir16:22, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
ürkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan hükümetleri arasında 'Temiz Enerji Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Anlaşma' imza altına alındı

COP31 Zirvesi’nde Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan arasında temiz enerjinin Avrupa’ya ulaştırılmasını hedefleyen stratejik anlaşma imzalandı. Bakan Bayraktar projenin önemini, "Elektriğin TANAP’ı olarak nitelendirdiğimiz adım, Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayacak" sözleriyle duyurdu.

Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan
, temiz enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin Avrupa pazarlarına ulaştırılması için stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Alparslan Bayraktar
'ın da imzaladığı anlaşmayla dört ülke arasında enerji iş birliğinin yeni bir aşamaya taşınması hedefleniyor.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), enerji alanında önemli bir iş birliğine sahne oldu. Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan arasında temiz enerji başta olmak üzere enerji sektöründeki ortaklığın geliştirilmesini öngören anlaşma imzalandı.

Avrupa'ya elektrik ihracatında dört ülke buluştu

Temiz Enerji Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Anlaşma'ya Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı. Anlaşmada Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili de yer aldı.

Dört ülkenin ortaklığıyla temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriğin sınır ötesinde taşınması ve ticaretinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda ülkelerin elektrik şebekeleri arasında entegrasyon sağlanması, güvenli ve kesintisiz enerji iletimi için gerekli teknik ve ticari altyapının oluşturulması planlanıyor.

Elektriğin TANAP'ı Avrupa'ya uzanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, projenin önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31'in dört ülkeyi temiz enerji alanında ortak bir vizyon etrafında buluşturduğunu belirten Bayraktar, 2024 yılında temelleri atılan ve Nisan 2025'te Bakü'de imzalanan mutabakat zaptıyla ilerletilen iş birliğinin hükümetlerarası anlaşmayla daha güçlü bir zemine taşındığını ifade etti.

Projeyi "Elektriğin TANAP'ı" olarak nitelendiren Bayraktar, temiz enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan güzergâhı üzerinden Avrupa pazarlarına ulaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Elektrik şebekeleri birbirine bağlanacak

Anlaşma yalnızca elektrik ticaretini değil, dört ülkenin enerji altyapıları arasındaki teknik entegrasyonu da kapsıyor. Sınır ötesi elektrik iletiminin ve dağıtımının geliştirilmesi, enerji akışının güvenilir ve kesintisiz hale getirilmesi için ortak düzenlemelerin yapılması öngörülüyor.

Projenin önemli ayaklarından birini de fiber optik altyapı oluşturuyor. Enerji hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla fiber optik kablolar üzerinden iletişim ve veri aktarımının geliştirilmesi planlanıyor.

Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağlayacak

Dört ülke arasında imzalanan anlaşmayla bölgesel enerji arz güvenliğinin artırılması, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve temiz enerji ticaretinin büyütülmesi hedefleniyor.

Bayraktar, elektrikleşmenin hız kazandığı bir dönemde hayata geçirilen iş birliğinin ülkeler arasındaki enerji bağlarını güçlendireceğini ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sunacağını vurguladı.

Ekonomi
Altında dev seri resmen bitti: Ekim ayında son 46 ayın en sert düşüşü
Ekonomi
Emekli maaşı için heyecanlandıran kulis: Canlı yayında çarpıcı rakamı verdi
Ekonomi
Turkcell'in üçüncü çeyrek geliri 82 milyar liraya ulaştı

Başlıklar :türkiyeazerbaycanbulgaristangürcistan
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Türkiye'den dev enerji hamlesi: 'Elektriğin TANAP’ı' için 4 ülke imzayı attı
ürkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan hükümetleri arasında 'Temiz Enerji Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Anlaşma' imza altına alındı
1/3
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet