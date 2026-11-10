İran'dan ABD ve İsrail'e savaş mesajı: Sürprizler peş peşe gelecek

"Daha önce güçlerini denediler ve sahip oldukları her şeyle meydana çıktılar ancak hedeflerine ulaşamadılar. İran'ı yok etmeyi amaçladılar ancak hedeflerine ulaşamadılar. Bu nedenle, şu ana kadar bu alanda kesin kaybedenler Siyonist rejim ve Amerika'dır. Gelecekteki savaşta sürprizler ardı ardına ortaya çıkacak."