İnşaat maliyetlerinde artış durmuyor: Yıllık zam yüzde 30,80

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,24 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,29 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,14 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,32 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 29,12 arttı, işçilik endeksi yüzde 29,59 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,61 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,66 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,32 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,11 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 38,07 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,74 arttı.
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