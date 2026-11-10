COP31 tokmağı Türkiye’de

Türkiye, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği’nin yer aldığı Taraflar Konferansı’na (COP31) ilk kez ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında düzenlenen COP31 Antalya’da 12 gün boyunca sürecek. Mavi Alan'daki Anadolu Salonu'nda gerçekleştirilen Genel Kurul açılışına COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP30 Başkanı Andre Correa do Lago, Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Başkanı Jim Skea, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, 196 ülkenin ve Avrupa Birliği’nin (AB) temsilcileri ile delegeleri katıldı.

COP30 Başkanı Andre Aranha Correa do Lago, görevi COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a devretti.

KURUM, BAŞKANLIK TOKMAĞINI DEVRALDI

Programda Kurum, dünyanın en önemli iklim zirvesi için bir önceki Taraflar Konferansı COP30’un Başkanı Andre Correa do Lago’dan başkanlık tokmağını devraldı. Böylece Türkiye’nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği’nin yer aldığı Taraflar Konferansı’na (COP) bir yıl sürecek başkanlık süreci resmen başladı.

Antalya COP31 Alanı'nda farklı ülkelerin stantları ile geleneksel kıyafetleriyle dikkat çeken katılımcılar hazır bulundu.

KARŞIMIZDA HIZLA DEĞİŞEN BİR DÜNYA VAR

COP31 Başkanı Kurum, açılışta yaptığı konuşmada, dünyanın savaşlardan ekonomik krizlere, teknolojik dönüşümden iklim değişikliğine kadar çok boyutlu sınamalarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

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ARTIK SÖZ TÜKENDİ

Kurum, "Karşımızda hızla değişen, aynı anda birçok sınamayla mücadele eden bir dünya var. Savaşların ve jeopolitik gerilimlerin sürdüğü; ticaret yollarının, enerji hatlarının ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dünya. Ekonomik belirsizliklerin, borç yükünün ve hayat pahalılığının milyonlarca insanın gündelik hayatına dokunduğu; yüz milyonlarca insanın gıdaya erişmekte zorlandığı bir dünya. Teknolojinin ve yapay zekanın baş döndürücü hızla ilerlediği; buna karşılık sermayeye, bilgiye ve teknolojiye erişimde büyük mesafelerin sürdüğü bir dünya. Ve bütün bunların üzerinde; daha sıcak, daha kırılgan, afetlere açık bir dünya" dedi. İklim krizinin zaman ve sınır tınamadığına dikkat çeken Kurum, “Aşırı sıcaklar şehirleri, tarımı ve insan sağlığını aynı anda zorluyor. Dünya bize açık bir şey söylüyor: Sıfır noktasındayız. Bu yüzden bugünün dünyasında artık söz tükendi. Bu bilinçle hareket etmek zorundayız. Çünkü iklim politikası aynı zamanda kalkınma politikasıdır. Gıda politikasıdır. Enerji politikasıdır. Şehir politikasıdır” diye konuştu.

TÖRENE ÜNLÜ İSİMLER DE KATILDI

COP31 zirvesinin açılışında; oyuncu Ozan Akbaba, Sinem Özenç Ünsal, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, Şükrü Özyıldız, Zuhal Topal Saygıner, Süreyya Akın Akınözü, Selim Bayraktar, Taner Ölmez, Cengiz Bozkurt, Erman Burak Yörük, içerik üreticisi Ali Abdüsselam Yılmaz ve Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Milli Sporcu Şahika Ercümen de yer aldı.

ORTAK BİR SORUMLULUK GEREK

Yaşanan krizlerin çözümü için tüm dünyanın Antalya’da buluştuğunun altını çizen Kurum, “Krizlerin birbirini büyüttüğü bir çağda, çözümleri birbirini güçlendirecek şekilde kurmak için buradayız. Coğrafyalarımız farklı olabilir. Şartlarımız, imkanlarımız ve önceliklerimiz farklı olabilir. Fakat dünyanın iklim takvimi ortaklaşıyor. Ortak bir takvim, ortak bir sorumluluk getiriyor. İşte Antalya’nın çağrısı budur. Ayrışmanın arttığı bir dönemde diyaloğu büyütmek, güvenin sınandığı bir dönemde güveni yeniden kurmak, ihtiyacın büyüdüğü bir dönemde imkanları harekete geçirmek, verilen sözlerle insanların hayatı arasındaki mesafeyi kapatmak” ifadelerini kullandı.

BİLGİYİ HAREKETE GEÇİRELİM

Dünyanın ortak geleceği için ortak mücadele çağrısı yapan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı: "Gelin, tarihi bir iş birliğini Antalya’da birlikte kuralım. Sözleri sonuçlara dönüştürelim. Kararları yatırıma dönüştürelim. Bilgiyi harekete geçirelim. Bir karar bir şehrin altyapısında yaşamalı. Bir çiftçinin toprağında yaşamalı. Bir fabrikanın üretim hattında yaşamalı. Bir ailenin enerji faturasındaki iyileşmede yaşamalı. Çünkü bir kararın gerçek değeri, insan hayatına dokunduğu anda ortaya çıkar. COP31 Başkanlığı yaklaşımımızın merkezinde üç kavram var: Diyalog, uzlaşı, aksiyon. Önce birbirimizi dinleyeceğiz. Sonra ortak zemini büyüteceğiz. Ardından o ortak iradeyi sahaya taşıyacağız."

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