Bankacılıkta yeni dönem başladı: Kredi kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor

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Yapılan düzenlemenin bireysel tüketicilere sunduğu en dikkat çekici yenilik, kredi kullanım süreçlerindeki dijital izlenebilirlik oldu. Artık vatandaşlar, temin ettikleri Risk Merkezi Raporu üzerinde kredi başvurularının tam olarak hangi platformdan yapıldığını görebilecek. Raporlarda; başvurunun banka şubesinden mi, mobil bankacılıktan mı yoksa internet bankacılığı üzerinden mi gerçekleştirildiği açıkça yer alacak.

Ticari ve tüzel kişilere 'eksik belge' takibi

Güncelleme, yalnızca bireysel kullanıcılarla sınırlı kalmayıp gerçek kişilerin ticari işletmelerini ve tüzel kişileri de kapsayacak şekilde genişletildi. Rapora entegre edilen yeni bölüm sayesinde, işletmelerin kredi süreçlerindeki pürüzler daha görünür hale getirildi.

Bu kapsamda "10746 Sayılı Kurul Kararını Aşan Kredi Bilgileri" rapora dahil edilirken, ticari müşteriler şu detayları sistem üzerinden takip edebilecek:

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İlgili kredinin kullanıldığı bankanın adı,

Varsa belgenin eksik olduğu döneme ait bilgiler.

Yeni raporlara nereden ulaşılacak?

Vatandaşlar ve şirket yetkilileri, güncellenerek çok daha detaylı hale getirilen Risk Merkezi Raporu'na dijital platformlar üzerinden saniyeler içinde erişim sağlayabiliyor.

Raporların güvenle temin edilebileceği resmi kanallar ise şu şekilde sıralandı:

TBB Risk Merkezi'nin resmi web sitesi (www.riskmerkezi.org)

E-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)

Akıllı telefonlarda yer alan e-Devlet mobil uygulaması

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