Bankacılıkta yeni dönem başladı: Kredi kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor

09/11/2026, Pazartesi17:14
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
43

Bildirimler

Vali Elban duyurdu: Can kaybı 10'a yükseldi, enkaz altında 4 kişi var09 Kasım 2026 16:51 PazartesiSON DAKİKA
İBB 'casusluk' davasında şok bağlantılar deşifre oldu: Telefon rehberinden MOSSAD ve CIA çıktı09 Kasım 2026 16:45 PazartesiSON DAKİKA
1.5 ayda işi öğrenip patron oldu: 'Hırs ettim ve canla başla çalıştım'09 Kasım 2026 16:05 PazartesiSON DAKİKA
Açıklaması gündem olmuştu: Yıllar sonra itiraf etti09 Kasım 2026 15:50 PazartesiSON DAKİKA
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem09 Kasım 2026 15:40 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Vali Elban duyurdu: Can kaybı 10'a yükseldi, enkaz altında 4 kişi varİBB 'casusluk' davasında şok bağlantılar deşifre oldu: Telefon rehberinden MOSSAD ve CIA çıktıAdana'da 4.6 büyüklüğünde depremİzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada 6 kişi can verdi 📌3'ü ağır 13 kişi yaralı 📌Enkaz altındaki 8 işçi aranıyorCumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakam adaylarına mesaj: Ateşten gömlek giydiniz, emanete gölge düşürmeyeceksiniz

Bankacılıkta yeni dönem başladı: Kredi kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor

17:05, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Yeni düzenlemeyle vatandaşlar, kredi başvurularının şube, mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden yapıldığını rapor üzerinden öğrenebilecek.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, kredi sicili ve raporlamasında şeffaflığı ile izlenebilirliği artıracak önemli bir yeniliği hayata geçirdi. Milyonlarca vatandaşı ve ticari işletmeyi yakından ilgilendiren güncellemeyle birlikte, bireysel başvuru kanallarından kurumsal eksik belge bildirimlerine kadar birçok kritik veri artık tek bir rapor üzerinden kolayca takip edilebilecek.

Yapılan düzenlemenin bireysel tüketicilere sunduğu en dikkat çekici yenilik, kredi kullanım süreçlerindeki dijital izlenebilirlik oldu. Artık vatandaşlar, temin ettikleri Risk Merkezi Raporu üzerinde kredi başvurularının tam olarak hangi platformdan yapıldığını görebilecek. Raporlarda; başvurunun banka şubesinden mi, mobil bankacılıktan mı yoksa internet bankacılığı üzerinden mi gerçekleştirildiği açıkça yer alacak.

Ticari ve tüzel kişilere 'eksik belge' takibi

Güncelleme, yalnızca bireysel kullanıcılarla sınırlı kalmayıp gerçek kişilerin ticari işletmelerini ve tüzel kişileri de kapsayacak şekilde genişletildi. Rapora entegre edilen yeni bölüm sayesinde, işletmelerin kredi süreçlerindeki pürüzler daha görünür hale getirildi.

Bu kapsamda "10746 Sayılı Kurul Kararını Aşan Kredi Bilgileri" rapora dahil edilirken, ticari müşteriler şu detayları sistem üzerinden takip edebilecek:

İlgili kredinin kullanıldığı bankanın adı,

Varsa belgenin eksik olduğu döneme ait bilgiler.

Yeni raporlara nereden ulaşılacak?

Vatandaşlar ve şirket yetkilileri, güncellenerek çok daha detaylı hale getirilen Risk Merkezi Raporu'na dijital platformlar üzerinden saniyeler içinde erişim sağlayabiliyor.

Raporların güvenle temin edilebileceği resmi kanallar ise şu şekilde sıralandı:
  • TBB Risk Merkezi'nin resmi web sitesi (www.riskmerkezi.org)
  • E-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)
  • Akıllı telefonlarda yer alan e-Devlet mobil uygulaması
Ekonomi
Kredi kartı kullananlar dikkat: Yıl sonu silinebilir
Başlıklar :türkiye bankalar birliğirisk merkezikreditbbkredi başvurusu
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Bankacılıkta yeni dönem başladı: Kredi kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor
Yeni düzenlemeyle vatandaşlar, kredi başvurularının şube, mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden yapıldığını rapor üzerinden öğrenebilecek.
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet