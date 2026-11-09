Ehliyet alacaklar dikkat: Yeni yılda hem maliyet değişiyor hem sistem

Büyükşehirlerde kurs ücretleri 35 bin liraya çıkacak

Gelecek yıl itibarıyla birçok kalemde olduğu gibi sürücü kursu ücretlerinde de köklü bir fiyat güncellemesi kapıda. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerdeki kurs bedellerinin yüzde 50 oranında artması öngörülüyor.

İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin NTV'ye yaptığı değerlendirmelerde kentteki mevcut kurs ücretlerinin 20-25 bin lira bandında seyrettiğini belirterek, yeni yılda bu rakamın 35 bin lira civarına çıkmasını beklediklerini ifade etti. En büyük maliyet kalemlerinin akaryakıt ve bina giderleri olduğuna dikkat çeken Tekin, "Çok büyük bir artış oldu. Mecburen bunun eğitime yansıtılması gerekecek." şeklinde konuştu.







