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Ehliyet alacaklar dikkat: Yeni yılda hem maliyet değişiyor hem sistem

12:29, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yeni yılla birlikte sürücü belgesi almak isteyenleri hem katlanan maliyetler hem de çok daha zorlu bir sınav süreci bekliyor. Sürücü kursu ücretlerinde beklenen dev zam ve artan harç bedelleriyle birlikte yeni yılda ehliyet almanın faturasının 50 bin liraya dayanması öngörülüyor. Yükselen fiyatların yanı sıra direksiyon sınavında hayata geçirilecek olan köklü sistem değişikliği, vatandaşları şimdiden sürücü kurslarına akın ettirdi.

Yeni yılla birlikte ehliyet alma maliyetlerinde yaşanacak ciddi artış, sürücü adayları için alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Sürücü kursu ücretlerine yüzde 30 ila 50 oranında zam beklenirken; harç, değerli kâğıt ve sınav bedellerindeki artışlarla birlikte 2027 yılında ehliyet sahibi olmanın faturası 50 bin liraya yaklaşacak. Sadece yükselen fiyatlar değil, direksiyon sınavında hayata geçirilecek yeni ve zorlu sistem de vatandaşların sürücü kurslarına şimdiden akın etmesine yol açtı.

Büyükşehirlerde kurs ücretleri 35 bin liraya çıkacak

Gelecek yıl itibarıyla birçok kalemde olduğu gibi sürücü kursu ücretlerinde de köklü bir fiyat güncellemesi kapıda. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerdeki kurs bedellerinin yüzde 50 oranında artması öngörülüyor.

İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin NTV'ye yaptığı değerlendirmelerde kentteki mevcut kurs ücretlerinin 20-25 bin lira bandında seyrettiğini belirterek, yeni yılda bu rakamın 35 bin lira civarına çıkmasını beklediklerini ifade etti. En büyük maliyet kalemlerinin akaryakıt ve bina giderleri olduğuna dikkat çeken Tekin, "Çok büyük bir artış oldu. Mecburen bunun eğitime yansıtılması gerekecek." şeklinde konuştu.



Sürücü kurslarında yüzde 100 doluluk

Yaklaşan yüksek zamlardan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, mevcut fiyatlardan faydalanabilmek için sürücü kurslarında büyük bir yoğunluk oluşturdu. Kurumlardaki doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını belirten uzmanlar bu ilginin sadece fiyattan değil, değişecek sınav sisteminden de kaynaklandığını vurguladı.



Sadece kurs değil, harçlar da katlanacak

Sürücü belgesi almak isteyenleri kurs ücretlerinin dışında ciddi bir sınav ve harç yükü de bekliyor. Mevcut durumda uygulanan güncel rakamlar şu şekilde:

• A1-A2 ehliyet harcı: 2 bin 240 TL

• B sınıfı ehliyet harcı: 6 bin 754 TL

• Ehliyet değerli kağıt bedeli: Bin 690 TL


Yeni yılda harçlar ve sınav ücretlerine gelecek resmi zamların da eklenmesiyle, bir adayın ehliyet için cebinden çıkacak toplam tutarın 50 bin liraya yaklaşacağı hesaplanıyor.

Direksiyon sınavlarında yeni dönem

Fiyat artışlarının yanı sıra, adayları ehliyet alma sürecinde çok daha zorlayıcı bir direksiyon sınavı bekliyor. Uygulamaya konulacak yeni sınav sisteminin getirdiği başlıca değişiklikler şöyle sıralanıyor:

• Ezbere dayalı parkur kalkıyor: Sabit parkur sistemi kaldırılarak, serbest güzergah uygulamasına geçilecek. Sınav doğrudan akan trafik içerisinde başlayacak.


• Gerçek araçlar arasına park: Daha önce iki duba arasına yapılan park işlemi, artık gerçek trafik koşullarında ve gerçek araçlar arasına yapılacak.

• Çevre yolu eğitimi: Sürücü adayları eğitim ve sınav süreçlerinde çevre yoluna çıkarak daha gerçekçi bir sürüş deneyimi ve testi yaşayacak.



Başlıklar :ehliyetsürücü belgesisürücü kursudireksiyon sınavıehliyet maliyetiehliyet harç bedeliehliyet ücretiyeni yıl değişiklikleri
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Ehliyet alacaklar dikkat: Yeni yılda hem maliyet değişiyor hem sistem

Yeni yılla birlikte ehliyet alma maliyetlerinde yaşanacak ciddi artış, sürücü adayları için alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Sürücü kursu ücretlerine yüzde 30 ila 50 oranında zam beklenirken; harç, değerli kâğıt ve sınav bedellerindeki artışlarla birlikte 2027 yılında ehliyet sahibi olmanın faturası 50 bin liraya yaklaşacak. Sadece yükselen fiyatlar değil, direksiyon sınavında hayata geçirilecek yeni ve zorlu sistem de vatandaşların sürücü kurslarına şimdiden akın etmesine yol açtı.

Büyükşehirlerde kurs ücretleri 35 bin liraya çıkacak

Gelecek yıl itibarıyla birçok kalemde olduğu gibi sürücü kursu ücretlerinde de köklü bir fiyat güncellemesi kapıda. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerdeki kurs bedellerinin yüzde 50 oranında artması öngörülüyor.

İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin NTV'ye yaptığı değerlendirmelerde kentteki mevcut kurs ücretlerinin 20-25 bin lira bandında seyrettiğini belirterek, yeni yılda bu rakamın 35 bin lira civarına çıkmasını beklediklerini ifade etti. En büyük maliyet kalemlerinin akaryakıt ve bina giderleri olduğuna dikkat çeken Tekin, "Çok büyük bir artış oldu. Mecburen bunun eğitime yansıtılması gerekecek." şeklinde konuştu.



Sürücü kurslarında yüzde 100 doluluk

Yaklaşan yüksek zamlardan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, mevcut fiyatlardan faydalanabilmek için sürücü kurslarında büyük bir yoğunluk oluşturdu. Kurumlardaki doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını belirten uzmanlar bu ilginin sadece fiyattan değil, değişecek sınav sisteminden de kaynaklandığını vurguladı.



Sadece kurs değil, harçlar da katlanacak

Sürücü belgesi almak isteyenleri kurs ücretlerinin dışında ciddi bir sınav ve harç yükü de bekliyor. Mevcut durumda uygulanan güncel rakamlar şu şekilde:

• A1-A2 ehliyet harcı: 2 bin 240 TL

• B sınıfı ehliyet harcı: 6 bin 754 TL

• Ehliyet değerli kağıt bedeli: Bin 690 TL


Yeni yılda harçlar ve sınav ücretlerine gelecek resmi zamların da eklenmesiyle, bir adayın ehliyet için cebinden çıkacak toplam tutarın 50 bin liraya yaklaşacağı hesaplanıyor.

Direksiyon sınavlarında yeni dönem

Fiyat artışlarının yanı sıra, adayları ehliyet alma sürecinde çok daha zorlayıcı bir direksiyon sınavı bekliyor. Uygulamaya konulacak yeni sınav sisteminin getirdiği başlıca değişiklikler şöyle sıralanıyor:

• Ezbere dayalı parkur kalkıyor: Sabit parkur sistemi kaldırılarak, serbest güzergah uygulamasına geçilecek. Sınav doğrudan akan trafik içerisinde başlayacak.


• Gerçek araçlar arasına park: Daha önce iki duba arasına yapılan park işlemi, artık gerçek trafik koşullarında ve gerçek araçlar arasına yapılacak.

• Çevre yolu eğitimi: Sürücü adayları eğitim ve sınav süreçlerinde çevre yoluna çıkarak daha gerçekçi bir sürüş deneyimi ve testi yaşayacak.



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