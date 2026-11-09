Ehliyet alacaklar dikkat: Yeni yılda hem maliyet değişiyor hem sistem

Trafik tutanaklarında SGK'dan ezber bozan düzenleme: Otomatik ceza dönemi bitti, ifadeye çağrılacak
Trafik uygulamalarında şirket adına kayıtlı ticari araçları kullanan SGK'sız sürücülere otomatik idari para cezası kesilmesi uygulamasına son verildi. SGK tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, sürücü ile araç sahibi şirket arasında daha önce işçi-işveren bağı bulunmaması durumunda doğrudan ceza yazılmayacak; denetmenler akrabalık, arkadaşlık ve emanet araç kullanımını inceleyerek karar verecek.
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